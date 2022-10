Zürich Warum Regierungsrat Mario Fehr nicht mehr pummelig ist In einer Rede am Alvoso-Forum im neuen Eishockeystadion in Altstetten blickte Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) auf seine Jugend zurück.

Auf der Bühne im Lions-Auditorium: Regierungsrat Mario Fehr (parteilos), Eishockey-Nati-Trainer Patrick Fischer, Alvoso-Stiftungsratspräsident Remo Schällibaum und Alvoso-Geschäftsführer Thomas Schmidiger. David Egger (Zürich Altstetten, 28. September 2022)

In Schlieren befindet sich die Geschäftsstelle der Pensionskasse Alvoso, die alljährlich ihr Alvoso-Forum durchführt. Am Mittwochabend war es wieder so weit. Rund 200 Personen folgten der Einladung und damit wesentlich mehr als 2021, als das Forum noch im Zauberhut, der Event-Location von Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona, stattfand. Der grosse Aufmarsch 2022 hatte sicherlich auch damit zu tun, dass der Event diesmal in der Swiss-Life-Arena, der neuen Heimstätte der ZSC Lions in Zürich Altstetten, stattfand. Das Raumangebot in der neuen Heimat des Zürcher Eishockeys, keine 500 Meter von der Schlieremer Stadtgrenze entfernt, bietet zahlreiche Event-Räume für Business-Kunden. Die Alvoso entschied sich für das Lions-Auditorium.

Regierungsrat Mario Fehr: «Was für eine coole Halle!»

Das Alvoso-Forum war der erste grössere Anlass im neuen ZSC-Stadion. In diesem Sinne waren die Alvoso und ihre Gäste Versuchskaninchen – oder eben «Versuchseinhörnchen», wie es der Alvoso-Stiftungsratspräsident und langjährige ZSC-Sponsor Remo Schällibaum formulierte – er bezog sich damit auf das Eichhörnchen im Logo der Alvoso.

Passend zur sportlichen Umgebung sprach als erster Gast am Forum Mario Fehr (parteilos), der für das Ressort Sport zuständige Regierungsrat, der unweit von hier, in Zürich Höngg, die ersten Jahre seines Lebens verbrachte, ehe er später nach Adliswil zog. Das Stadion sah auch Fehr am Mittwochabend zum ersten Mal – und er war begeistert.

«Was für eine coole Halle!»,

sagte er. Auf die ZSC-Spiele hier freue er sich.

In seiner Rede blickte Fehr darauf zurück, wie sich seine Liebe zum Sport entwickelte. Ungefähr bis zur Volljährigkeit sei er ziemlich pummelig gewesen, so Fehr. «Da habe ich dann angefangen, Sport zu machen.» Dies habe dann dazu geführt, dass seine Leistungen in der Schule und nachher auch beim Studium der Rechtswissenschaften wesentlich besser geworden seien. «Der Sport hat mir geholfen, mich zu disziplinieren, mich zu konzentrieren und mich weiterzubringen», so Fehr weiter. Auch Tugenden wie Fairness, Respekt und Verantwortung lerne man im Sport.

Kein Breitensport ohne Spitzensport

Der Sport habe auch «eine unglaublich integrative Funktion». Fehr ist überzeugt – auch deshalb, weil der ZSC total rund 1000 Junioren hat – dass Breitensport nur zu­sammen mit Spitzensport funktioniere.

«Sensationell schön» nannte Schällibaum das neue ZSC-Stadion. Dieses werde ein «Hexenkessel». Nebst Sport sprach er natürlich auch über das Geschäft der Pensionskasse. Die grosse Erleichterung, dass nun der «Ablöseprozess von den drei Buchstaben» vorbei sei, brachte er mehrfach deutlich zum Ausdruck. Zur Erklärung: Von 2010 bis 2020 hiess die Alvoso noch Alvoso LLB, die Liechtensteinische Landesbank besorgte unter anderem die Vermögensverwaltung. Indem die Alvoso sich komplett von der LLB losgelöst hat, spart sie pro Jahr mehrere hunderttausend Franken ein. Das kommt letztlich den der Pensionskasse angeschlossenen Versicherten zugute. Den aktuellen Geschäftsgang der Alvoso präsentierte Geschäftsführer Thomas Schmidiger. Per Ende 2021 lag der konsolidierte Deckungsgrad bei 112,4 Prozent. Mit dem Börsentief 2022 sank der konsolidierte Deckungsgrad per Juli 2022 auf 102,4 Prozent.

Als weiteres Highlight des Forums hielt Eishockey-Nati-Trainer Patrick Fischer ein Referat über das Innenleben seines Teams. Moderiert wurde das Alvoso-Forum von Meret Sannemann, die manchen als Moderatorin vom ZSC-Lions-TV bekannt ist. Zum Abschluss des ersten Teils des Forums interviewte sie ZSC-Sportchef Sven Leuenberger. Danach gab es einerseits einen Apéro riche und andererseits Führungen durch die neue ZSC-Heimstätte.

Zum Schluss wurde noch an den Hardturm gedacht

Das nächste Alvoso-Forum soll am 29. Juni 2023 stattfinden. «Ich würde es ja gerne in einem neuen Zürcher Fussballstadion durchführen, aber ...», sagte Schällibaum. Nur fährt bei der rund 1,5 Kilometer Luftlinie von der Swiss-Life-Arena entfernten Hardturm-Brache so schnell kein Bagger auf.