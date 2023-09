Zürich Verein droht das Aus: Weshalb der Stadtrat die Plätze des Tennisclubs Oerlikon abreissen möchte Der Zürcher Stadtrat verteidigt seine Pläne für das 200-Millionen-Franken-Projekt Sportzentrum Oerlikon.

Die sechs Tennisplätze des TC Oerlikon sollen einem Rasensportfeld weichen. Bild: zvg

Wenn voraussichtlich 2030 das Sportzentrum Oerlikon an der Wallisellenstrasse eröffnet, wird es die sechs Plätze des Tennisclubs Oerlikon mit seinen fast 400 Mitgliedern nicht mehr geben. So zumindest sieht die Planung der Stadt Zürich aus, der das Land um das Hallenbad und die Kunsteisbahn gehört. An dieser Planung hält der Stadtrat fest, wie er in einer rund fünfseitigen Antwort auf eine Anfrage von SVP-Gemeinderat Martin Götzl mitteilt. Er hatte sich danach erkundigt, ob die Tennisplätze in das städtische Projekt integriert werden könnte und fragte nach weiteren Alternativen.

Aufgrund der knappen Platzverhältnisse habe eine Abwägung vorgenommen werden müssen, schreibt der Stadtrat. Sein Fazit: «Es ist nicht möglich, einen Teil oder alle bestehenden Tennisplätze ohne Verkleinerung des bestehenden Raumprogramms in das Projekt zu integrieren.» Der Erhalt der Plätze am Riedgraben hätte demgemäss zur Folge, dass andere Aussenflächen verkleinert werden oder ganz gestrichen werden müssten, etwa ein Rasensportfeld oder öffentlicher Freiraum.

«Grosser Bedarf an Rasensportflächen»

Insgesamt gebe es 26 Tennisanlagen mit 151 Tennisplätzen für 1878 Juniorinnen und Junioren auf dem Stadtgebiet, fasst der Stadtrat zusammen. Den 6478 jungen Fussballerinnen und Fussballern wiederum stünden 21 Rasensportanlagen mit 100 Rasensportfeldern zur Verfügung. Hinzu kämen 268 Spielerinnen und Spieler anderer Sportarten, welche die Rasenflächen ebenfalls beanspruchten.

Die Anzahl Juniorinnen und Junioren im Fussball seien von 2012 bis 2022 um 36,6 Prozent gestiegen. Tennis habe in der gleichen Periode hingegen nur einen Anstieg um 22,5 Prozent verzeichnet. «Gesamtstädtisch und mit Bezug auf den Kreis 11 betrachtet bestand und besteht nach wie vor ein grösserer Bedarf an zusätzlichen Rasensportfeldern als an Tennisplätzen.»

Ausschnitt aus der Quartierinformation der Stadt Zürich vom 23. Juni 2021. Das neue Zentrum ist auf dem rot umrandeten Areal geplant. Unten rechts stehen die sechs Tennisplätze. Screenshot: Stadt Zürich

Volksabstimmung für 2025 vorgesehen

Die Stadt Zürich plant auf dem Areal nördlich der Wallisellenstrasse ein grosses, wettkampftaugliches Sportzentrum. Es soll dereinst unter anderem eine ganzjährig nutzbare Eissportanlage, ein Hallen- und ein Freibad sowie einen Fussballplatz und Gastroangebote enthalten.

Sowohl nördlich als auch südlich der Wallisellenstrasse sind ausserdem zusätzliche Rasensportplätze geplant. Dies auf Kosten des heutigen Hallenbads, der Kunsteisbahn und der sechs Tennisplätze des TC Oerlikon. Unter dem Strich erhöht sich dadurch die Anzahl Rasenflächen von heute sechs auf neu sieben. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 210 Millionen Franken für das Projekt des Zürcher Architekturbüros Boltshauser.

9 Bilder 9 Bilder Um das neue Oerliker Sportzentrum herum soll’s grün werden. Visualisierung: zvg/Studio Blomen

In seiner Antwort nennt der Stadtrat erstmals nach längerer Zeit auch einen aktualisierten Terminplan für sein Projekt: So will er voraussichtlich 2024 dem Gemeinderat den Objektkredit vorlegen, die Volksabstimmung ist auf Ende 2025 vorgesehen. Im Jahr 2030 soll das Hauptgebäude bezugsbereit sein. Die Rasensportanlage soll etappenweise bis 2035 in Betrieb genommen werden.

Gemeinderat kann die Wende bringen

Für den Hauptunterzeichner der Anfrage, SVP-Gemeinderat Mario Götzl, hat der Stadtrat mit seiner Antwort die wichtigsten Fragen sachgemäss beantwortet. Damit hat der Vorstoss das Ende seiner Reise erreicht. Nach wie vor hängig ist ein Postulat von Götzl, das in dieselbe Richtung zielt wie seine Anfrage: Der Stadtrat soll abklären, wie die Tennisplätze doch noch in das geplante Sportzentrum eingegliedert werden könnten.

«Die 125 Parlamentsmitglieder haben die Möglichkeit, dem Tennisstandort eine Chance zu geben», sagt Gemeinderat Martin Götzl. Bild: zvg

«Mir ist bewusst, dass der Stadtrat auf seiner Position verharren wird», sagt Götzl. Mehr erhofft er sich deshalb vom Postulat, über das der Gemeinderat zu bestimmen hat. «Die 125 Parlamentsmitglieder haben die Möglichkeit, dem Tennisstandort eine Chance zu geben.» Der Stadtrat hat wenig überraschend die Ablehnung des Postulats beantragt.

Neben den beiden politischen Vorstössen setzt sich auch der Quartierverein Oerlikon für die Tennisplätze ein. In einer Online-Umfrage hatte sich eine Mehrheit des Vereins eine separate Volksabstimmung – eine über das Sportzentrum, eine über die Tennisplätze – gewünscht. Anfang Juli hatte Ralph Sträuli, Präsident des TC Oerlikon, zudem eine von rund 4000 Personen unterschriebene Petition bei der Stadt eingereicht.

«Wäre der Todesstoss gewesen»

Sträuli zeigt wenig Verständnis für die Stadtratsantwort und die Zahlen darin. So entspreche ja ein Fussballplatz flächenmässig etwa sechs Tennisplätzen. Hochgerechnet stehe also für den Tennis weniger Platz zur Verfügung als für den Fussball. Zudem könne von einer Verkleinerung des Raumprogramms nicht die Rede sein. Immerhin seien ja statt heute sechs neu sieben Fussballfelder geplant. Falle nun bei Erhalt der Tennisplätze eines weg, seien es immer noch sechs.

«Man darf nichts unversucht lassen», sagt Vereinspräsident Ralph Sträuli. Bild: Andrea Zahler

In seiner Antwort betont der Zürcher Stadtrat mehrmals, dass er dem 1977 gegründeten Tennisclub bereits 2016 alternative Standorte angeboten habe. Bis heute sei das Angebot unbeantwortet geblieben. Er habe dieses zur Kenntnis genommen, gibt Sträuli zu Protokoll. «Hätte ich das Angebot aber bereits angenommen, wäre das der Todesstoss gewesen für den Verein.» Und überhaupt hätten die Vereinsmitglieder darüber abstimmen müssen.

Er sei nach wie vor optimistisch, sagt der Vereinspräsident. «Man darf nichts unversucht lassen.» Jetzt gelte es, möglichst viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von Götzls Postulat zu überzeugen. Sträuli rechnet mit einer verbleibenden Zeit von sieben bis neun Jahren, bis das Sportzentrum gebaut ist – und hofft, dass es noch einige Rekurse geben wird. Kein Wunder: Ergeht es dem Sportzentrum wie dem Hardturmstadion, so dürfte der Tennisverein noch eine Weile in Oerlikon bleiben dürfen.