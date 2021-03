Zürich Untersuchungsbericht: Uni-Spital informiert über Massnahmen Das Zürcher Universitätsspital (USZ) hat nach eigenen Angaben konkrete Massnahmen ergriffen, um sich zu verbessern. Dies tut das USZ, nachdem die Aufsichtskommission für Bildung und Gesundheit (ABG) ihren Untersuchungsbericht veröffentlicht hat.

Anpassungen bei der Operationsplanung, eine bessere Patientendokumentation oder der Austausch von Klinik-Leitungen: All das gehört unter anderem zu den Verbesserungsmassnahmen des USZ.







Archivbild: Matthias Scharrer

(sda) Das Zürcher Universitätsspital (USZ) hat am Dienstag über die Folgen informiert, die der Untersuchungsbericht der Aufsichtskommission für Bildung und Gesundheit (ABG) sowie interne Abklärungen nach sich ziehen. Es seien verschiedene Massnahmen zur Verbesserung ergriffen worden.

Im Frühling 2020 waren Missstände an mehreren USZ-Kliniken ans Licht gekommen. Am meisten Aufmerksamkeit erregten Vorgänge an der Klinik für Herzchirurgie. Der damalige Klinikleiter, Francesco Maisano, soll Implantate einer Firma verwendet haben, an der er selber beteiligt ist, ohne diese Interessenbindung zu deklarieren. Zudem solle er Operationsberichte geschönt haben.

Das USZ habe bereits Ende 2019 nach internen Hinweisen eine Untersuchung zu diesen Vorwürfen gestartet, hiess es in der USZ-Mitteilung. Dabei hätten sich Mängel in der Patientendokumentation offenbart, die teils unsorgfältig vorgenommen worden war. Zu einer Manipulation der Dokumentation sei es aber nie gekommen.

Hingegen seien Publikationen inhaltlich teils falsch gewesen und hätten die «Rollenhäufung» Maisanos nicht ersichtlich gemacht. Er habe allerdings keine direkten finanziellen Vorteile durch den Einsatz der Implantate erlangt. Es hätten sich auch keine Hinweise auf Patienten-Gefährdung ergeben.

Das gegen Maison eröffnete Strafverfahren wurde im Februar eingestellt. Das Spital und Maisano hatten sich bereits im September 2020 einvernehmlich getrennt.

Dem Whistleblower, der die Anschuldigungen gegen Maison in die Öffentlichkeit getragen hatte, wurden in der Folge Kunstfehler bei Herzoperationen vorgeworfen. Diese hätten sich aber nicht bestätigt, teilte das USZ mit.

Klinik-Direktor der Gynäkologie untersucht

Das USZ hat auch Vorgänge an der Klinik für Gynäkologie untersucht. Der frühere Klinik-Direktor war unter anderem mit Abrechnungen aufgefallen, denen zufolge er gleichzeitig mehrere Patientinnen operiert haben soll.

Laut USZ hat der Direktor Operationen teils überschneidend angesetzt. Er war zwar persönlich anwesend. Aber er war nicht immer der Hauptoperateur, da er «nicht durchgängig präsent» war und nicht alle wesentlichen Schritte selbst ausführte. Das deklarierte er in den Operationsberichten allerdings nicht, weswegen sie in «diversen Fällen» falsch waren. Auch gegenüber den Patienten stellte er diese Umstände nicht klar.

Rückblickend habe sich auch herausgestellt, dass bei einigen Fällen keine Operation oder ein weniger invasiver Eingriff möglich gewesen wären, hiess es in der Mitteilung weiter. Der Klinikleiter habe aber den Patientenwillen respektiert. Er habe sich zudem nicht durch ungerechtfertigte Abrechnungen bereichert.

Der Klinikleiter hatte sein Amt im Mai 2020 niedergelegt. Seit letztem Herbst steht die Gynäkologie unter neuer Leitung. Die parallele Operations-Planung wurde mittlerweile abgeschafft, wie das USZ mitteilte.

USZ «beeindruckt» von ABG-Bericht

Am Donnerstag hatte die ABG ihren Untersuchungsbericht zu den Vorkommnissen mit insgesamt 74 Empfehlungen, die sich unter anderem an das USZ richten, vorgestellt. Das USZ zeigt sich nach eigenen Angaben «beeindruckt» vom Bericht, der strukturelle und organisatorische Schwächen identifizierte. Die Umsetzung der Empfehlungen habe «hohe Priorität», so das USZ.

So seien - auch infolge der eigenen Untersuchungen - Massnahmen zur Verbesserung der Transparenz, der Patientenaufklärung sowie Veränderung der Unternehmenskultur eingeleitet worden.

So sei bereits eine Whistleblower-Plattform geschaffen worden. Ein internes Register informiere über die Verbindungen von Kaderleuten mit der Industrie. Dazu seien die Weisungen zu Interessenbindungen und Nebenbeschäftigungen verschärft worden. Auch die Patientenaufklärung und -dokumentation werde regelmässig überprüft.

Zudem werde ein Kulturwandel angestrebt, unter anderem mit der Einführung eines Verhaltenskompasses. Neben den organisatorischen Massnahmen sei der Kulturwandel das anspruchsvollste Projekt, heisst es in der Mitteilung.

Wie bereits eine Mehrheit der Kantonsratsfraktionen am Montag, drückte das USZ ausserdem sein Bedauern aus über Teile der Medienberichterstattung über die Vorgänge an dessen Kliniken. Diese Berichte seien teils problematisch gewesen.