Umfassende Sanierung: Zürcher Theater am Hechtplatz wird instand gesetzt

Das Zürcher Theater am Hechtplatz soll instand gesetzt und an die geltenden gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Der historische Charakter des Theatersaals bleibt dabei erhalten. Die Bauarbeiten finden in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege statt.