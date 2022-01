Zürich Trotz Pandemie zahlen Autofanatiker 2021 über fünf Millionen Franken für tiefe ZH-Nummern 2021 brechen Zürcher Autofans wieder Rekorde. Millionen Franken wurden trotz der Pandemie in tiefere Zürcher Autokontrollschilder investiert.

Das teuerste verkaufte Autokontrollschild war mit 72'000 Franken ZH 812. (Symbolbild) Keystone

Im vergangenen Jahr haben Versteigerungen von niedrigen Autokontrollschildern, insbesondere der drei-, vier- und fünfstelligen Nummern, Millionen in die Zürcher Staatskasse geschwemmt. Autofans gaben 2021 insgesamt 5’115’160 Franken für diesen Zweck aus. Wie der «Tagesanzeiger» mitteilte, ist damit der Rekord aus dem Vorjahr überboten worden. Noch bis vor vier Jahren lagen die durchschnittlichen Einnahmen aus solchen Verkäufen gerade einmal bei 2,5 Millionen Franken. Der Ertrag hat sich seitdem also verdoppelt. Erst seit Frühjahr 2018 werden dreistellige Nummern versteigert.

Die teuerste verkaufte Nummer war im vergangenen Jahr mit 72'000 Franken ZH 812. Dahinter folgte das Kontrollschild ZH 611, welches für 59’200 Franken versteigert wurde sowie ZH 992 für 38’000 Franken. Umso überraschender ist, dass für die tiefste Nummer des Jahres 2021, ZH 518, nur 26'000 Franken gezahlt wurden. Schweizweit konnte ebenfalls ein neuer Rekord aufgestellt werden: Über 18 Millionen Franken wurden bei den Versteigerungen eingenommen.

Das war's im 2021 mit den Schweizer Kontrollschild Versteigerungen. Über 18 Millionen Franken wurden Schweizweit für Kontrollschilder bezahlt. Mit Abstand ein neuer Schweizer Rekord. pic.twitter.com/72IxGTUdBs — auktion-ch.ch (@auktionch) December 30, 2021

In Zürich hält den Rekord bislang die Nummer ZH 987, die stolze 152'400 Franken erzielte. Damit ist dieser Ertrag noch weit entfernt vom schweizweit wertvollsten Nummernschild ZG 10, welches damals 233'000 Franken in die Staatskasse spülte. Darauf folgt VS 1 mit einem Betrag von 160'100 Franken. Auch in diesem Jahr gehen die Online-Auktionen der Zürcher Autokontrollschilder wöchentlich weiter. Für die erste Nummer des Jahres, ZH 867, kann bis zum 5. Januar mitgeboten werden. (ld.)