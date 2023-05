Zürich Toter aus der Limmat wurde identifiziert – er kommt aus dem Kanton Schwyz Die Stadtpolizei Zürich hat am Mittwoch im Frauenbad am Stadthausquai einen toten Mann aus der Limmat geborgen. Es handelt sich um einen 19-jährigen Afghanen mit Wohnsitz in der Schweiz.

Wegen eines seltsamen Geruchs im Frauenbad war die Stadtpolizei Zürich ausgerückt. zvg/Sportamt der Stadt Zürich

Beim leblosen Mann, der am Mittwoch in Zürich tot aus der Limmat geborgen wurde, handelt es sich um einen 19-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Das ergaben Ermittlungen der Stadtpolizei und des Instituts für Rechtsmedizin, teilte die Stapo am Freitag mit. Ein Delikt stehe nicht im Vordergrund. Wie die «Limmattaler Zeitung» auf Anfrage erfahren hat, wohnte der Mann im Kanton Schwyz. Weitere Details zur Person oder zum Vorfall wollte die Stapo aufgrund der laufenden Untersuchung nicht bekanntgeben.

Am Mittwochmorgen kurz nach neun Uhr war die Stadtpolizei Zürich aufgrund einer Meldung über einen seltsamen Geruch zum Frauenbad am Stadthausquai im Kreis 1 ausgerückt. Vor Ort hatte die Polizei einen leblosen Körper im Wasser festgestellt. Mit der Untersuchung ist die Stadtpolizei, das Institut für Rechtsmedizin und die Staatsanwaltschaft beauftragt.

Es ist bereits das vierte Mal dieses Jahr, dass eine Person aus der Limmat geborgen werden muss. Anfang Januar verstarb ein 53-jähriger Deutscher. Kurz darauf wurde eine 71-Jährige Mitte März in kritischem Zustand hospitalisiert. Am vergangenen Sonntag barg die Polizei einen 32-jährigen Marokkaner, der nach einer Auseinandersetzung in die Limmat geraten war. (sho)