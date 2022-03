Zürich Tausende gingen für den Frieden auf die Strasse: Klicken Sie sich hier durch die besten Bilder Am Montag, 28. Februar, protestierten auf dem Münsterhof in Zürich mehrere tausend Menschen gegen den Krieg. Wir haben die besten Bilder und Tweets für Sie gesammelt.

16 Bilder 16 Bilder Ein Blick auf die zahlreichen Teilnehmer der Kundgebung in Zürich. Viele hielten Schilder oder trugen die Farben der Ukraine. Michael Buholzer / Keystone

Das Stadthaus und das Grossmünster wurde, wie am Montagmittag angekündigt, in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet. So wolle man ein Zeichen für den Frieden und die Solidarität setzen. Auf dem Münsterhof fand die Kundgebung mit mehreren tausend Teilnehmern statt. Zu Beginn wurde die ukrainische Nationalhymne gesungen.

Kaum ein durchkommen. So viele Menschen an der Kundgebung am Münsterplatz. #StandWithUkraine pic.twitter.com/0CJiGBr69d — Martin Neukom (@MartinNeukom) February 28, 2022