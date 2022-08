Zürich Taucher findet Minenwerfergeschoss aus dem Ersten Weltkrieg im Zürichsee Die Stadtpolizei Zürich hat am Freitagmorgen mit der Unterstützung der Schweizer Armee alte deutsche Munition aus dem Zürichsee geborgen.

Das Minenwerfergeschoss lag in fünf Metern Tiefe. Stadtpolizei Zürich

Am Freitagmorgen um 8 Uhr haben Taucher der Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung (Kamir) der Schweizer Armee sowie der Wasserschutzpolizei aus dem Zürichsee ein Minenwurfgeschoss aus dem Ersten Weltkrieg geborgen. Dieses wurde im Anschluss in einem Spezialfahrzeug abtransportiert, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Für die Aktion war das Gebiet see- und landseitig aus Sicherheitsgründen grossräumig abgesperrt worden.

Ein Mann hatte das Geschoss am Dienstagabend beim Tauchen im Zürichsee entdeckt und der Polizei gemeldet. Es befand sich in unmittelbarer Nähe des Restaurants Fischerstube im Kreis 8 in fünf Metern Tiefe.

Taucher des Kommandos Kamir und der Wasserschutzpolizei führten mehrere Tauchgänge durch, um das Geschoss zu identifizieren. Spezialisten des Kamir stellten fest, dass es sich um ein grösseres Geschoss aus dem Ersten Weltkrieg handelt, das zwischen 1914 und 1918 in Deutschland produziert wurde. Gemäss Mitteilung ist unklar, wie lange es schon dort unten lag. (sho)