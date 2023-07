Tanzender Bauarbeiter sorgt bei Autofahrern an der Langstrasse für gute Laune

Am Freitagnachmittag sorgte ein Bauarbeiter an der Zürcher Langstrasse für Belustigung bei wartenden Verkehrsteilnehmern. Der Mann in orangener Arbeitskleidung legte ein Tänzchen auf den Asphalt und sorgte damit für beste Unterhaltung.