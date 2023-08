Zürich Partys, Wetter und ÖV: Was Sie zur 30. Ausgabe der Street Parade wissen müssen Die zwölf wichtigsten Fragen und Antworten zur Technoparty des Jahres.

Über 200 nationale und internationale DJs und Live-Acts werden insgesamt acht Bühnen bespielen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

31 Jahre ist es her, dass Mathematikstudent Marek Krynski die erste Street Parade durchführte. 1000 Personen nahmen an der damaligen «Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit, Grosszügigkeit und Toleranz» teil. Am Grundgedanken hat sich seit 1992 wenig verändert, an den Dimensionen hingegen schon: Heute zieht die Street Parade bei schönem Wetter gegen eine Million Menschen an.

Am Samstag findet – nach zwei coronabedingten Ausfällen 2020 und 2021 – bereits die 30. Ausgabe der gemäss Veranstaltern grössten Technoparty der Welt statt. Was Sie dazu wissen müssen – das Wichtigste in zwölf Punkten.

Wie jedes Jahr dauert auch die diesjährige Street Parade von 13 bis 24 Uhr. Der Umzug der 29 Love Mobiles – also den Party-Trucks mit eigenen DJs – startet um 14 Uhr. Er führt über zwei Kilometer vom Zürcher Seefeld rund um das Zürcher Seebecken via Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz bis zum Hafendamm Enge. Um etwa 22 Uhr endet der Umzug. Die Musik auf den verschiedenen Bühnen erklingt von 13 bis um 24 Uhr. Danach gibt es noch diverse After-Parade-Partys, doch dazu später mehr.

«Die Jubiläumsparade wird genial, sie wird allerdings nicht als Retroausgabe in die Geschichte eingehen», sagt Joel Meier, Präsident des Vereins Street Parade Zürich. Bild: Severin Bigler

Joel Meier, Präsident des Vereins Street Parade, hat es offenbar nicht so mit der Nostalgie. Ein grosses Tohuwabohu wegen des Jubiläums wird es gemäss einer Medienmitteilung nämlich nicht geben. «Die Jubiläumsparade wird genial, sie wird allerdings nicht als Retroausgabe in die Geschichte eingehen», wird Meier darin zitiert. Die Street Parade sei schon immer zukunftsgerichtet gewesen und orientiere sich lieber nach vorne. Ganz ohne Retro kommt die 30. Ausgabe aber dann doch nicht aus: So bespielen ab 14 Uhr DJ-Legenden der letzten 30 Jahre das erste Love Mobile.

Das Motto der diesjährigen Street Parade lautet «I wish», also «Ich wünsche». Die Veranstalter sehen es als Aufruf zur Verwirklichung von Träumen und Wünschen. Und irgendwie widerspiegelt das Motto auch den Pioniergeist der ersten Street Parade. Der Verein schreibt: «So begann diese Veranstaltung einst mit dem waghalsigen Wunsch einiger junger Menschen, die Stadt Zürich möge doch für einen Tag im Sommer den obersten Hemdknopf auftun.» Das farbenfrohe und etwas durchgeknallte Sujet dazu stammt vom Zürcher Künstlerkollektiv Brainfart.

Das Zürcher Künstlerkollektiv Brainfart kreierte das Sujet der Jubiläumsausgabe. Bild: zvg/Street Parade

Neben den 29 Love Mobiles mit eigenen DJs gibt es acht Bühnen, darunter die Hauptbühne auf dem Sechseläutenplatz, eine Bühne beim Bürkliplatz und eine beim Kongresshaus. Insgesamt 200 nationale und internationale DJs und Live-Acts aus sämtlichen Stilrichtungen im Bereich Electronica heizen dem Publikum ein. Als Headliner gelistet sind unter anderem der Schweizer DJ Andrea Oliva, der Amerikaner Seth Troxler und die Slowenin Brina Knauss. Noch vor der Street Parade findet um 11 Uhr in der Wasserkirche der Raver-Gottesdienst statt. Energie für die Street Parade bieten 120 lokale und internationale Essens- sowie 110 Getränkestände und Bars.

An den offiziellen Verkaufsständen ist die Bezahlung mit allen gängigen Kredit- und Debitkarten sowie Bezahl-Apps möglich. Zwar kann man auch bar bezahlen. Da sie die digitalen Bezahlmittel fördern möchten, raten die Veranstalter allerdings davon ab.

Die 30. Street Parade steht vor der Tür. Mit diesem Video möchten die Veranstalter Lust auf die Technosause machen. Video: Youtube/Street Parade Zurich

Die SBB empfehlen, via Zürich HB oder Zürich Enge anzureisen. Der Bahnhof Stadelhofen ist zwar der nächstgelegene, doch könne es dort bei der Anreise sowie Abreise zu Engpässen kommen, schreiben die SBB. Es verkehren 15 Extrazüge an die Street Parade, und im Nachtnetz des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) gilt kantonsweit ein Spezialfahrplan bis um 4 Uhr morgens. Innerhalb der Stadt Zürich verkehren die meisten Linien im 15-Minuten-Takt.

An zahlreichen Orten gibt es diverse Partys rund um die Street Parade. Bekanntere Beispiele sind etwa die Synergy in der Alten Kaserne, die Lethargy in der Roten Fabrik, die bereits am Freitag startet und bis Sonntag dauert, die Strassenparade im Hive oder die After the Parade im Kaufleuten. Die wohl grösste Party findet jedoch mit der Insomnia, der Nachfolgerin der legendären Energy, im Hallenstadion statt.

Die Lethargy in der Roten Fabrik gehört zu den legendären After-Parade-Partys. Bild: zvg

Die Temperaturen werden gemäss Wetterprognosen mit um die 30 Grad etwas höher liegen als bei der letzten Ausgabe. Allerdings dürfte es dieses Jahr etwas bewölkter sein. Regen soll es jedoch keinen geben.

Ja! Wie immer live mit dabei ist der langjährige TV-Partner der Street Parade, Tele Züri, der wie die Limmattaler Zeitung zu CH Media gehört. Zum dritten Mal überträgt auch Arte Concert die Veranstaltung.

Kaum. Die Nachfrage scheint ausgeschöpft. Der Rekord von 1,1 Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem Jahr 2018 konnte nicht einmal im letzten Jahr – nach zwei Jahren Coronapause – gebrochen werden. Die Veranstalter betonen diesbezüglich ohnehin: «Es geht nicht darum, neue Rekorde aufzustellen.»

An der Street Parade entsteht viel Abfall, rund 90 Tonnen waren es im letzten Jahr. Bild: Matthias Scharrer

Wie bei allen Grossveranstaltungen kommt auch bei der Street Parade viel Abfall zusammen. Rund 90 Tonnen waren es im letzten Jahr. Ein grosses Problem sehen die Veranstalter bei den Glasflaschen. Deshalb rufen sie dazu auf, keine mit auf das Festivalgelände zu bringen, auch um Schnittwunden zu vermeiden.

Insgesamt gibt sich die Street Parade ziemlich nachhaltig. So soll dieses Jahr unter anderem erstmals der gesamte Abfall getrennt und rezykliert werden. Ebenfalls zum ersten Mal gibt es ein Depot von zwei Franken auf Alu-Dosen und PET-Flaschen. Zudem möchte der Verein von jedem verkauften Getränk einen Franken in die Umwelt, bei einem allfälligen Überschuss auch in lokale Hilfsorganisationen investieren. Die CO 2 -Emissionen der Love Mobiles kompensiert die Street Parade mit der Plattform Myclimate.

Bis auf die Verpflegung vor Ort ist die Street Parade für die Besucherinnen und Besucher gratis. Die Street Parade, die offiziell als politische Demonstration gilt, finanziert sich hauptsächlich über den Getränkeverkauf und Sponsorengelder.

Gemäss dem 18-köpfigen OK kostet die Street Parade pro Ausgabe rund 2,8 Millionen Franken. Etwa ein Sechstel entfällt auf Information, Kommunikation und Werbung, vier Fünftel auf Sicherheit, Sanität, Organisation, Reinigung und Abgaben an die Stadt Zürich. Dass sich die Organisatoren dieses Budget überhaupt leisten können, haben sie auch den rund 2500 Helferinnen und Helfern sowie den DJs zu verdanken, die ohne oder nur mit wenig Bezahlung auskommen.

Gleichzeitig verhilft die Street Parade der ansässigen Wirtschaft gemäss einer Studie der Hochschule für Wirtschaft Zürich zu einem Umsatz von über 100 Millionen Franken.