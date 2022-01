Zürich Stadtrat bewilligt knapp 23 Millionen Franken für CO2-Zertifikate Um CO 2 -Zertifikate durch Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) zu beschaffen, bewilligt der Stadtrat nun knapp 23 Millionen Franken.

Das neue Co 2 -Gesetz verpflichtet ERZ, wie viele andere Unternehmen, zum Handel mit Zertifikaten. Keystone

Der Zürcher Stadtrat hat für die Beschaffung von CO 2 -Zertifikaten durch Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) für die Jahre 2022 bis 2025 gebundene Ausgaben in der Höhe von rund 23,072 Millionen Franken bewilligt. Wie er in einer Mitteilung schreibt, verpflichte das CO 2 -Gesetz und die dazugehörige Verordnung bestimmte Unternehmen, am Handel mit CO 2 -Zertifikaten teilzunehmen.

ERZ sei ein solches Unternehmen, da es zur Wärmeproduktion für die Fernwärme neben den CO 2 -neutralen Brennstoffen Abfall und Holz auch Erdgas sowie als Ausweichbrennstoff Heizöl einsetze. Erstmals nahm ERZ in den Jahren 2014 bis 2020 am Emissionshandel teil. Damals kostete ein Zertifikat rund fünf Euro. Mittlerweile ist der Preis auf 75 Euro pro Zertifikat gestiegen.