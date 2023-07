Zürich Stadtrat schafft Klarheit: Frauen dürfen sowohl in den Frei- als auch in den Hallenbädern oben ohne baden Ein Vorstoss im Zürcher Gemeinderat forderte gleiche Kleidervorschriften in Schwimmbädern für Männer und Frauen. Nun hat sich der Stadtrat dazu geäussert.

Oben ohne ins kühle Nass: In den Stadtzürcher Schwimmbädern ist das sowohl Männern als auch Frauen erlaubt. Themenbild: Josep Curto/Shutterstock

Jetzt ist es offiziell: Für Männer und Frauen gelten in Zürcher Schwimmbädern die gleichen Kleidervorschriften. Das bestätigt der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Schriftliche Anfrage aus dem Gemeinderat. Er verweist dabei auf die geltende Badeordnung der öffentlichen Badeanlagen der Stadt Zürich von 2010, wonach es Frauen also auch erlaubt sei, in allen von der Stadt betriebenen Frei- und Hallenbädern oben ohne zu baden.

In einer Anfrage wollten die Ex-Gemeinderätin Sandra Bienek (GLP) und Gemeinderätin Anna-Béatrice Schmaltz (Grüne) vom Stadtrat wissen, ob die Kleidervorschriften in den Schwimmbädern genderneutral ausgestaltet sind und falls nicht, ob eine solche Regelung umgesetzt werden könnte. Gemäss den Politikerinnen gebe es vor allem bei den Hallenbädern einzelne, die Frauen das Oben-ohne-Baden verbieten würden.

Der Stadtrat hält nun in seiner Antwort fest, dass die Regeln bereits geschlechterunabhängig angewendet würden. «Gemäss Praxis ist das Baden mit nacktem Oberkörper für alle Personen in allen von der Stadt betriebenen Hallen- und Freibädern erlaubt, unabhängig davon, ob ihre Brust männlich, weiblich oder auf andere Weise gelesen wird.» Die in der Anfrage erwähnten Badeanstalten wiederum handelten nicht entsprechend der Haltung des Sportamts.

«Ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen»

Für Hauptunterzeichnerin Sandra Bienek (GLP) ist damit «ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen», wie sie sagt. Als junge Frau sei sie im Freibad und am See jeweils sehr gerne oben ohne baden gegangen, in Hallenbädern sei dies lange nicht möglich gewesen. Über die Stadtratsantwort sei sie daher hocherfreut. «Eine bessere Antwort hätten wir uns nicht erhoffen können.» Erstens seien die Regeln nun klar. Und zweitens seien keine Änderungen an den rechtlichen Vorschriften nötig, da die Badeordnung offensichtlich bereits genderneutral formuliert ist.

Sandra Bienek, Ex-Gemeinderätin und heute Kantonsrätin (GLP). Bild: zvg

Die formale Gleichstellung von Mann und Frau sei sehr wichtig, so Bienek, «vor allem dort, wo Unterschiede keinen Sinn machen». Angst, dass Frauen ohne Bikinioberteil öfter belästigt werden, hat Bienek keine. «Schwimmbäder sind ja geschützte Orte, überall hat es Badepersonal.» Vielmehr rechnet sie damit, dass sich Frauen nun vermehrt oben ohne in Schwimmbädern aufhalten werden. «Ich gehe davon aus, dass sich das Verhältnis zum nackten Frauenoberkörper dadurch normalisieren wird.»

Grund für ihren Vorstoss waren Auskünfte einzelner Hallenbäder, die Frauen das Oben-ohne-Baden verbieten würden. Sie habe sich eine Weile lang «fast schon einen Spass daraus gemacht», bei einzelnen grösseren Schwimmbädern nachzufragen, gesteht Bienek. Ihre letzte Anfrage sei im letzten Jahr gewesen. Da habe es bei den Hallenbädern Oerlikon und City noch geheissen, oben ohne zu baden sei Frauen nicht erlaubt.

Das Hallenbad City bestätigt auf Anfrage, sich an die Regeln des Sportamts zu halten. Beim Hallenbad Oerlikon war zum Zeitpunkt der Anfrage keine Auskunftsperson erreichbar.

Stadt informierte Badepersonal

Es sei nicht gängige Praxis, dass Frauen in Schwimmbädern oben ohne baden gingen, erklärte Tobias Bernhard, Leiter Badeanlagen beim städtischen Sportamt, gegenüber dem «SRF Regionaljournal». «Es könnte daher sein, dass einzelne Mitarbeitende das falsch ausgelegt haben.» Die Stadt habe das Personal Anfang Jahr nochmals informiert. Der Grund dafür war ein Polizeieinsatz in einem Berliner Hallenbad im Dezember wegen einer Frau ohne Bikinioberteil.

Die Badeordnung des Sportamts hält zu den Kleidervorschriften an den von der Stadt betriebenen Schwimmbädern fest: «Das Verhalten und die Badebekleidung dürfen das sittliche Empfinden nicht verletzen. Das Baden ist ausschliesslich mit ordentlicher Badebekleidung (inklusive Burkini) gestattet. Nacktbaden ist nur in den speziell dafür bezeichneten Zonen erlaubt.» Oben ohne ist also gestattet, unten ohne nur in Ausnahmefällen.

Diese Regeln gelten nur für die von der Stadt betriebenen Hallen- und Freibäder. Die von Dritten betriebenen Schwimmbäder jedoch können gemäss Stadtrat eigene Reglemente erlassen. Dabei handelt es sich konkret um das Hallenbad Altstetten, das Seebad Enge, das Flussbad Schanzengraben und das Freibad Dolder.

Unter anderem auch das nicht von der Stadt betriebene Hallenbad Altstetten richtet sich nach den Vorschriften des Sportamts. Bild: zvg

Beim Männerbad Schanzengraben stellt sich die Frage gar nicht. Das Hallenbad Altstetten und das Seebad Enge teilen auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» mit, dass sie die Regeln gleich handhaben würden wie das städtische Sportamt. Das Freibad Dolder antwortete bis Redaktionsschluss nicht auf eine Anfrage.

Sandra Bienek politisiert seit dem 9. Mai nicht mehr im Gemeinderat, sondern nur noch im Kantonsrat. «Mit dem Vorstoss habe ich mir selbst ein Abschiedsgeschenk gemacht», sagt sie. Darum ging die 44-Jährige schon am Donnerstagabend in einem Hallenbad oben ohne schwimmen – zum ersten Mal in ihrem Leben.