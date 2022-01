Schlieren/Oetwil Die GIB-Solutions AG kauft das «KomNetz»: Das ändert sich für die Kundschaft

Die Schlieremer GIB-Solutions AG hat neben dem Kauf des Oetwiler «KomNetz» einiges vor in den nächsten Monaten: So will sie im Laufe des Jahres die ganze Deutschschweiz mit ihrem Telekommunikationsangebot versorgen.