Zürich Stadt plant Fussgängerstreifen auf der Rosengartenstrasse Das städtische Tiefbauamt hat am Freitag seine Pläne für die Umgestaltung der Hauptverkehrsachse in Wipkingen bekannt gegeben. Auch Verbessrungen für den öffentlichen Verkehr sind vorgesehen.

Die Stadt Zürich will die Rosengartenstrasse quartierverträglicher gestalten. Bild: Keystone/Archiv

Seit 50 Jahren durchtrennt die Rosengartenstrasse das Quartier Wipkingen. Die Hauptverkehrsachse ist eine der meistbefahrenen Strassen in der Stadt Zürich. Nachdem das kantonale Stimmvolk im Februar 2020 die Vorlage für ein Rosengartentram und einen Rosengartentunnel abgelehnt hat, will die Stadt nun die trennende Wirkung für das Quartier mit kurzfristig umsetzbaren Massnahmen reduzieren, wie das Tiefbauamt am Freitag mitteilte. Sie entspricht damit einem drei Jahre alten Postulat aus dem Gemeinderat, das einen besseren Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner vor den negativen Auswirkungen des Strassenverkehrs fordert.

Geplant sind gemäss Mitteilung zwei lichtsignalgesteuerte Fussgängerstreifen und Veloquerungen auf der Höhe der Lehen- und der Wibichstrasse. Die bestehenden Unterführungen bleiben erhalten. Zudem sind bei den Querungsstellen neue Grünflächen mit Bäumen und Sitzbänken geplant.

Einführung von Tempo 30 wird geprüft

Mit Staudetektoren, abgestimmter Lichtsignalsteuerung und Busschleusen will die Stadt die Fahrplanstabilität der Linienbusse verbessern und gleichzeitig dem motorisierten Verkehr mehrheitlich eine grüne Welle anbieten, um die Leistungsfähigkeit für den motorisierten Individualverkehr zu erhalten.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sei das Bauvorhaben unabhängig von einer möglichen Änderung des Temporegimes zu betrachten. Die Einführung von Tempo 30 werde aber parallel geprüft. Zudem seien Studien im Gang und ein langfristiger Planungsprozess in Vorbereitung, um die Rosengartenachse zu entlasten und stadtverträglich umzugestalten. Auch damit entspricht die Stadt einem weiteren Vorstoss im Gemeinderat.

Die Pläne für das Bauvorhaben liegen nun während 30 Tagen öffentlich auf. Nach Bereinigung allfälliger Einsprachen müssen der Gemeinderat und später auch der Regierungsrat dem Projekt zustimmen. Das Tiefbauamt rechnet, Stand heute, mit einem Baubeginn ab 2026.