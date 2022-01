Selbstunfall im Kreis 12: 29-Jähriger kracht in Baum und Strassenlaterne

Am Montagabend ist es im Zürcher Kreis 12 zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 29-Jähriger verlor aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte mit seinem Auto in einen Baum sowie in eine Strassenlaterne. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.