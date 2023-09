See-Spital Kilchberg spendet Hilfsgüter an die Ukraine

Das See-Spital Kilchberg spendet einen Teil des Inventars an die Ukraine, darunter auch verschiedenstes Material aus fünf Operationssälen sowie rund 90 Spitalbetten. Am Dienstag wurden erste Geräte und Betten demontiert und in die Lastwagen verladen.