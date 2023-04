Am Donnerstagmorgen ist in Horgen am Zürichsee ein Zug in einen Lieferwagen der Post gefahren. Das Auto wurde stark beschädigt, der Inhalt auf den Gleisen verstreut. Ein Augenzeuge spricht von «einem riesen Chlapf». Der Bahnverkehr zwischen Thalwil und Wädenswil ist bis auf Weiteres unterbrochen.