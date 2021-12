Zürich Polizeihund Hank spürt Einbrecher im Kreis 3 auf Die gute Nase von Polizeihund Hank ist am Montag einem mutmasslichen Einbrecher zum Verhängnis geworden. Nach einem Einbruch im Zürcher Kreis 3 spürte er den Mann auf. Diverses Deliktsgut wurde sichergestellt.

Stadtpolizei Zürich

Kurz nach 3 Uhr ging bei der Stadtpolizei die Meldung ein, dass soeben in einem Einfamilienhaus an der Bachtobelstrasse eingebrochen worden sei. Polizisten nahmen in dem Haus einen 26-jährigen Algerier fest, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Diensthund Hank führte die Polizisten zu einem weiteren Mann, der sich in der Nähe versteckte. Auch er wurde festgenommen. Seine Identität steht noch nicht fest. (sda)