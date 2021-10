Polizei umstellt Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion am Zürcher Hauptbahnhof

Bereits zwei Tage lang blockierte die Umweltgruppe Extinction Rebellion mehrere Strassen in der Zürcher Innenstadt - und auch am Mittwoch demonstrieren sie weiter. Nun versammeln sich die Aktivistinnen und Aktivisten am Hauptbahnhof. Die Polizei hat bereits damit begonnen, die Beteiligten zu umstellen.