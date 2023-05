Zürich Oerlikon Kran-Kletterer stirbt nach Flucht aus Klinik – wegen Drogen fühlte er sich verfolgt Das Strafverfahren gegen den 34-jährigen Portugiesen wird eingestellt. Er hatte im Mai 2022 die ganze Schweiz in Atem gehalten.

3 Bilder 3 Bilder Auf dem Baukran entfachte der Mann damals Feuer. Er wollte partout nicht vom Kran runterkommen. Bild: Michael Buholzer/Keystone (17.5.2022)

Der 34-jährige Portugiese, der am 16. Mai 2022 in Zürich Oerlikon einen Baukran bestieg, dort Feuer entzündete und verschiedene Gegenstände herunterwarf, ist gestorben. Er lebte vor seinem Tod in einer offenen Therapieeinrichtung. Von dort war er unerlaubterweise geflüchtet. Er ist nun tot aufgefunden worden. Das teilte das Bezirksgericht Zürich am Mittwoch mit.

Sein Tod macht nun das Strafverfahren obsolet, das nach dem Vorfall in Oerlikon gegen ihn eröffnet wurde. Am 16. Mai hätte vor dem Bezirksgericht Zürich die Gerichtsverhandlung dazu stattgefunden. Das Bezirksgericht hat das Strafverfahren nun am 6. Mai eingestellt.

Er verletzte auch eine Feuerwehrfrau

In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl wurde dem Mann unter anderem vorgeworfen, am Abend des 16. Mai 2022 eine Baustelle beim Bahnhof Zürich Oerlikon betreten zu haben. Dort ist er auf einen Kran gestiegen, wo er sich bis am Folgetag aufhielt. Er liess sich trotz eines Grossaufgebots von Rettungskräften nicht früher runterholen. Auf dem Kran entzündete er zum einen mehrere Feuer, zum anderen warf er mehrere Gegenstände hinunter. Er verletzte eine Feuerwehrfrau, als er ihr einen Gabelschlüssel an die Schulter warf.

Aus Sicherheitsgründen wurden damals die Tram-, Bus- und Zuglinien am Bahnhof Oerlikon blockiert. Dies hatte Auswirkungen auf den Zugverkehr in der ganzen Schweiz.

Laut einem psychiatrischen Gutachten war der Mann durch seinen drogeninduzierten Verfolgungswahn zur Zeit seiner Kran-Kletterei schuldunfähig. Allerdings war es bei weitem nicht sein erster Drogenkonsum. Deshalb hätte er laut Anklage wissen sollen, dass Drogen ihn zu unberechenbarem und nicht kontrollierbarem Verhalten anstiften. Darum hatte ihn die Staatsanwaltschaft trotz der eigentlichen Schuldunfähigkeit angeklagt. Als Delikte, die der Mann begangen haben soll, standen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, qualifizierte Sachbeschädigung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie weitere Delikte zur Debatte.