Zürich Nicht überall gilt Zertifikatspflicht: Das erwartet die Gäste an den diesjährigen Weihnachtsmärkten Corona beeinflusst auch das Geschäft der Zürcher Weihnachtsmärkte: Dort, wo Essen und Trinken verkauft wird, gilt die Zertifikatspflicht. So wird das Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz eingezäunt. Auch andernorts gibt's Einschränkungen.

Wer dieses Jahr ins Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz will, muss beim Eingang ein Coronazertifikat vorweisen. Keystone

Im November starten die Zürcher Weihnachtsmärkte, falls der Kanton wegen steigender Corona-Fallzahlen nicht kurzfristig noch alles abbläst. Doch ohnehin ist dieses Jahr vieles nicht wie alle Jahre wieder. Die 3G-Zertifikatspflicht (geimpft, genesen oder getestet) erstreckt sich auch auf Weihnachtsmärkte, an denen Essen und Trinken verkauft wird. Die Zürcher Weihnachtsmärkte gehen unterschiedlich damit um.

Wienachtsdorf verzichtet auf Eisbahn

Um die Zertifikatspflicht umsetzen zu können, wird das Wienachtsdorf auf dem Zürcher Sechseläutenplatz dieses Jahr eingezäunt, wie Veranstalterin Katja Weber auf Anfrage sagt. Für die Besucherinnen und Besucher gebe es einen zentralen Eingang vor dem Opernhaus, an dem acht Kontrolleure die Zertifikate scannen. Die in früheren Jahren dort platzierte Eisbahn falle diesmal weg. Ausserdem gebe es rund ein Viertel weniger Stände als sonst, um mehr Platz zu schaffen. Dies verändere den Charakter des rund 100 Hütten zählenden Weihnachtsmarkts: Statt enger Gassen ist nun Abstand angesagt.

«Wir wussten lange nicht, ob wir das Wienachtsdorf überhaupt durchführen können. Jetzt versuchen wir, das Bestmögliche daraus zu machen»,

so Weber. «Wir wollen endlich wieder einen Ort der Begegnung auch in der kalten Jahreszeit schaffen.» Dabei greifen die Veranstalterinnen auf Erfahrungen zurück, die sie kürzlich beim Street-Food-Festival auf dem Hardturm-Areal machten, ebenfalls mit Zertifikatspflicht. Es sei gut gelaufen.

Abgegrenzte Gastro-Bereiche im Niederdorf und Hauptbahnhof



Eine andere Lösung plant der traditionsreiche Weihnachtsmarkt Dörfli im Zürcher Niederdorf, den die Geschäftsvereinigung Limmatquai/Dörfli (GLD) durchführt: Er präsentiert sich als Markt ohne Zertifikatspflicht, wie GLD-Präsident Christian Brugger auf Anfrage sagt. Dafür seien zwei abgesperrte Bereiche mit Zertifikatspflicht auf dem Grossmünsterplatz sowie auf dem Hirschenplatz vorgesehen, auf denen kulinarische Weihnachtsmarkt-Verpflegung erhältlich sein wird: Glühwein, Würste, Langos und dergleichen. «Nur so ist der Weihnachtsmarkt in der Altstadt durchführbar», sagt Brugger. Die Marktstände seien in grösseren Abständen als sonst platziert, um Gedränge zu vermeiden. Wer will, kann sich auch bei den im Niederdorf ohnehin vorhandenen Take-away-Restaurants unterwegs verpflegen.

Ein ähnliches Konzept gilt auf dem Christchindlimärt im Zürcher Hauptbahnhof: Bei reinen Warenständen gilt keine Zertifikatspflicht.

«In Zonen mit Foodständen halten wir uns an die 3G-Regel und stellen entsprechende Eingangskontrollen sicher»,

heisst es seitens der Veranstalter. Auch der Christchindlimärt werde aufgrund der Einschränkungen in seiner Grösse reduziert. Und das Rahmenprogramm, das ansonsten aus Karussell und anderen Attraktionen besteht, entfällt dieses Jahr. Im Vordergrund stehe die festliche Atmosphäre und ein ausgewähltes Angebot an Marktwaren.

Münsterhof-Marktmacher halten sich bedeckt

Auch der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterhof im Herzen der Zürcher Altstadt soll wieder stattfinden. Wie bei den meisten Zürcher Weihnachtsmärkten ist als Starttermin der 25. November vorgesehen. Zum Corona-Schutzkonzept halten sich die Veranstalter allerdings noch bedeckt: «Da sich bis dahin noch einiges tun kann, was die behördlichen Covid-19-Auflagen betrifft, können wir noch keine Antwort auf Ihre Fragen geben», heisst es auf Anfrage. Fest stehe: Auch dieses Jahr umfasst das Angebot auf dem Platz beim Fraumünster Produkte von Zürcher Labels, ein Kulturzelt und Gaumenfreuden mit Glühwein aus Zürcher Trauben.

Die neue Bauschänzli-Weihnachtsinsel expandiert



Der Coronakrise gleichsam zu verdanken ist der jüngste Zürcher Weihnachtsmarkt: die Weihnachtsinsel auf dem Bauschänzli. Sie kam letztes Jahr erstmals in einer Kleinausgabe zustande, weil der Circus Conelli sein Zelt pandemiebedingt nicht aufstellte. Auch dieses Jahr verzichtet Conelli und die Weihnachtsinsel kann nun expandieren, wie Veranstalterin Sieglinde Gübeli mitteilt. Auf der über einen Steg zugänglichen Insel an der See-/Limmatmündung gilt Zertifikatspflicht. Nebst wenigen Marktständen gibt es ein Restaurantzelt für 70 Personen und im Aussenbereich rund 450 Plätze.

Die Kinderchöre singen wieder aus dem Baum

Der Singing Christmas Tree, ein Weihnachtsmarkt mit Kinderchorgesängen auf dem Zürcher Werdmühleplatz, trotzt ebenfalls der Pandemie: «Der Markt findet mit allen Chorauftritten statt. Für alle Besucherinnen und Besucher besteht Zertifikatspflicht mit Eingangskontrolle», sagt Veranstalter André Kofmehl. Und fügt an: «Beim Singen auf dem Baum besteht keine Maskenpflicht für alle Sängerinnen und Sänger, da im Freien gesungen und die Maximalzahl von 1000 Personen nicht erreicht wird.» Um unkontrollierte Menschenansammlungen zu verhindern, müsse ein Sichtschutz erstellt werden.