Zoo Zürich «Wichtiger Schritt in der Tierhaltung»: Tiger, Löwen und Leoparden erhalten neue Anlage – dafür verschwinden die Wölfe Mit «Panterra» möchte der Zoo Zürich einen neuen, diverseren Lebensraum für die Grosskatzen erschaffen. Das Besondere daran: Die Tiere werden zwischen vier kleineren Anlagen rotieren können.

So soll der neue Lebensraum für die Grosskatzen aussehen. Der Bau dauert voraussichtlich von Juli 2023 bis April 2025. Visualisierung: Zoo Zürich/Region Five Media

Die Grosskatzen im Zoo Zürich erhalten ein neues Zuhause. Im Lebensraum Panterra sollen Tiger, Löwe und Schneeleopard in Zukunft leben. Der Bau der neuen Grossanlage wird voraussichtlicht im Juli 2023 starten und bis April 2025 dauern. Während des Baus kommen die Tiere in Zoos ausserhalb von Zürich unter.

Mitbewohner der Grosskatzen in «Panterra» werden die Kleinen Pandas, die ausserhalb der vier Anlagen einen eigenen Bereich mit Bäumen erhalten. Während des Umbaus werden sie im Unterschied zu den Grosskatzen zwar im Zoo bleiben. Sie kommen allerdings in einem Bereich unter, der nicht besuchbar ist.

Das Besondere am neuen Lebensraum ist, dass er aus vier gleichwertigen kleineren Anlagen besteht, die miteinander verbunden sind. Die Tiere können über einen Steg in der Höhe über den Besucherwegen von einer zur anderen Anlage wechseln. Allerdings bedarf es dabei der Steuerung durch das Personal, wie Zoodirektor Severin Dressen am Mittwoch vor den Medien spezifizierte. «Wir werden die Arten nicht vermischen, sie würden sich nicht miteinander vertragen.»

Die Umbaukosten sind noch unklar

Mit diesem Rotationsprinzip möchte der Zoo die Tiere einerseits erlebbarer machen für die Besucherinnen und Besucher, über deren Köpfe die Tiere zwischen den Anlagen wechseln. Andererseits will er den Lebensraum damit für die Raubtiere spannender gestalten: Sie wechseln zwischen unterschiedlichen Welten hin und her. Jede Anlage beheimatet unterschiedliche Waldtypen wie etwa Misch- und Trockenwald, und jede Anlage riecht nach dem Tier, das vorher drin war. Dressen bezeichnete den geplanten Lebensraum deshalb als «wichtigen Schritt in der Tierhaltung».

Mit den zwei Tigern, zwei Löwen und vier Schneeleoparden kommen drei Tierarten in den vier Anlagen unter. Die zusätzliche Anlage diene der Separierung einzelner Tiere, falls dies nötig werde, erklärte Dressen. Gerade die Tiger seien Einzelgänger, wofür sich der zusätzliche Platz unter anderem anbiete.

Der neue Lebensraum wird aus vier kleineren, gleichwertigen Anlagen bestehen, zwischen denen die Tiere rotieren werden.

Die gesamte Anlage wird rund 10’000 Quadratmeter gross und mit grossflächigen Scheiben für die Besucherinnen und Besucher ausgestattet sein. Die Umbaukosten für die voraussichtlich bis April 2025 fertiggestellte Anlage Panterra seien noch unklar und befänden sich in Evaluation, sagte Dressen. Eine Unbekannte seien die derzeit global hohen Kosten für die Materialbeschaffung.

Für den Bau bedarf es keiner Erweiterung des Zoos: Die bestehenden Gehege für die Grosskatzen werden umgestaltet und in den neuen Lebensraum eingebettet. Das gilt auch für die Wolfsanlage. In Zukunft will der Zoo auf die Wolfshaltung verzichten, weshalb die Wölfe weggegeben werden. Das hat auch mit dem künftigen Fokus des Zoos auf bedrohte Tierarten zu tun. Auch die Grosskatzen werden für die Bauzeit temporär in anderen Zoos in Europa untergebracht. Dies in Absprache mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm.

Aus dem Löwen- wird das Insektenhaus

Der Name Panterra setzt sich zusammen aus Panthera (Gattungsname der eigentlichen Grosskatzen) und dem lateinischen Wort Terra für Erde. Zwar gebe es etwa in den USA ähnliche Konzepte, sagte Dressen. Konkrete Vorbilder für diesen Lebensraum habe es aber nicht gegeben. Der Zoo Zürich führe dieses Rotationsprinzip teilweise schon jetzt durch mit den Wölfen, die auch in die Anlage der Tiger können – wenn diese «ausser Haus» sind. Das Prinzip eigne sich eigentlich für alle Tierarten, so Dressen. Weitere solche Anlagen seien etwa im «Kongo», dem geplanten Lebensraum für die Gorillas, vorgesehen.

Im neuen Lebensraum Panterra unterkommen werden dereinst: Armurtiger (oben rechts), Asiatische Löwen (oben links), Schneeleoparden (unten links) und Kleine Pandas. (Bilder: Zoo Zürich/Enzo Franchini/Jeanette Steiner/Peter Bolliger)

Anstelle des jetzigen Löwenhauses entsteht zudem ein begehbares Insektenhaus. Dort sollen die Besucherinnen und Besucher verschiedene bedrohte Insekten- und Spinnenarten wie die Stabschrecke erleben können. Gleichzeitig will der Zoo damit auf die wichtige Rolle der Insekten als Pflanzenbestäuber eingehen und das Insektensterben thematisieren. Den genauen Zeitplan für den Umbau hat der Zoo noch nicht bekannt gegeben.

Die neuen Anlagen sind Teil des im September 2021 vorgestellten Entwicklungsplans 2050 des Zoos. Neben «Panterra» und «Kongo» sind in dieser Zukunftsvision auch zahlreiche weitere Veränderungen auf dem Zoogelände geplant, wie etwa eine Voliere und eine Unterwasserwelt. Bereits im April 2022 eröffnet wurde das Artenschutzzentrum Ornis. Mit dem neuen Naturschutzzentrum, das nächsten Monat eröffnen soll, sei man auf der Zielgeraden, sagte Zoodirektor Dressen. Insgesamt möchte der Zoo in den nächsten gut 20 Jahren 300 Millionen Franken in die neuen Projekte investieren.