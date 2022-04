Livestream Jetzt live: Das Sechseläuten erreicht seinen Höhepunkt – verfolgen Sie den Umzug und die Böögg-Verbrennung live

Nach zwei Jahren Zwangspause findet das Sechseläuten wieder in vollem Umfang statt und endet mit der Böögg-Verbrennung am Montagabend um 18 Uhr. Verfolgen Sie das Geschehen auf dem Sechseläutenplatz live in unserem Stream.