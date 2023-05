Zürich Nach tödlichem Carunfall 2018: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Chauffeur Bei einem Unfall eines Reisecars auf der Sihlhochstrasse waren Ende 2018 zwei Personen getötet und Dutzende verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Lenker vor, viel zu schnell gefahren zu sein.

Im Reisecar befanden sich 50 Personen aus unterschiedlichen Ländern. Bild: Walter Bieri/Keystone (16.12.2018)

Ein Reisecar war am Morgen des 16. Dezember 2018 in der Stadt Zürich auf der Sihlhochstrasse beim Autobahnende der A3W bei winterlichen Verhältnissen mit hoher Geschwindigkeit in eine Mauer geprallt. Dabei waren zwei Personen getötet und über 40 weitere verletzt worden. Nach mehrjähriger Ermittlungsarbeit erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen den Fahrer, wie sie diese Woche in einer Mitteilung schrieb.

Sie wirft dem damals 57-jährigen Italiener vor, «die Geschwindigkeit bei schneebedeckter und vereister Fahrbahn in grober Weise nicht den Verhältnissen angepasst zu haben». Die «deutlich zu hohe Geschwindigkeit» zusammen mit den schwierigen Strassenverhältnissen und dem dadurch verlängerten Bremsweg hätten dazu geführt, dass der Bus trotz Vollbremsung frontal gegen eine Mauer prallte.

Passagierin wurde aus dem Bus geschleudert

Der Aufprall war derart stark, dass eine Passagierin, eine 37-jährige Italienerin, aus dem Bus geschleudert wurde und in die zehn Meter darunter fliessende Sihl stürzte, wo sie tot geborgen wurde. Der 61-jährige Beifahrer, ebenfalls ein Italiener, verstarb rund zwei Wochen nach dem Unfall im Spital.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Fahrer nun der mehrfachen Tötung, der mehrfachen fahrlässigen Körperverletzung sowie der fahrlässig groben Verletzung der Verkehrsregeln. Welches Strafmass die Staatsanwaltschaft fordert, ist noch unbekannt, ebenso der Zeitpunkt des Prozesses.

Astra installierte Betonelemente

Der Reisecar war im Auftrag von Flixbus von Genua nach Düsseldorf unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Die Unfallmeldung erreichte die Kantonspolizei um kurz nach 4.15 Uhr morgens. Im Bus befanden sich insgesamt 50 Personen: 27 Männer und 23 Frauen im Alter zwischen 16 und 77 Jahren, darunter solche aus Italien, Russland, Deutschland und Nigeria. Eine Person stammte aus der Schweiz.

Die Mauer, in die der Car geprallt war, ist der «Stummel» der einst geplanten Fortsetzung des Zürcher Expressstrassen-Y, der quer durch die Stadt Zürich hätte verlaufen sollen. An diesem Autobahnende ist es wiederholt zu Unfällen gekommen. Eine spezielle Signalisation oder Absperrung gab es damals nicht. Nach dem tödlichen Carunfall reagierte das Bundesamt für Strassen (Astra) und installierte Betonelemente. (liz)