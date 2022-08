Zürich Nach Feuer im Kunsthaus: Es gibt erste Indizien zur Brandursache – Altbau bleibt wohl bis Ende Jahr geschlossen Nach dem Brand im Kunsthaus Zürich vor einer Woche gibt es nun erste Erkenntnisse – und vergünstigte Eintrittspreise.

Bis auf weiteres geschlossen: die Sammlungsräume im Kunsthaus-Altbau auf dem Heimplatz. Michael Buholzer/Keystone

Eine Woche nach dem Brand im Kunsthaus Zürich ist die Ursache nun teilweise geklärt. Wie das Kunsthaus am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt, sei der Brand aufgrund eines technischen Defekts im Packraum des Altbaus ausgebrochen. «Erste Indizien lassen die Selbstentzündung eines batteriebetriebenen Kleingeräts vermuten, das im Packraum des Museums deponiert war.»

Der Brand war in der Nacht vom 2. auf den 3. August im Packraum des Kunsthauses ausgebrochen. Dieser Raum dient dem Kunsthaus für die Zwischenlagerung der angelieferten Kunstwerke. Glücklicherweise waren in besagter Nacht keine Werke im Raum. Wegen der Klimaanlage war allerdings Rauch in die Eingangshalle, in die Anlieferung sowie Sammlungsräume gedrungen. Dabei hatte sich Russ an Decken, Wänden, Böden angesammelt.

Worum es sich beim «batteriebetriebenen Kleingerät» genau handelt, wollte Kunsthaus-Sprecher Björn Quellenberg auf Anfrage nicht erklären. Dies, weil gewisse Hersteller damit verbunden seien.

«Solange die offizielle Brandursache nicht bestätigt ist, wollen wir nicht, dass sich die Hersteller mit Beschwerden und Klagen an uns wenden.»

Auch zur Schadenssumme liessen sich noch keine Aussagen machen. Das volle Ausmass dürfte erst mit der Jahresrechnung bekannt werden, so Quellenberg. Entsprechend sei auch noch nicht klar, wer für welche Kosten aufkommen wird. Die Sanierungskosten würden vorläufig von der Versicherung übernommen.

Rund 400 Gemälde und Skulpturen betroffen

Auch wenn der Brand nicht verheerend war und keine Kunstwerke zerstört oder Personen verletzt wurden, so bedeutet er für das Kunsthaus dennoch viel Arbeit. So würden die Beseitigung der Russspuren an den Innenräumen sowie die Verschiebung, Begutachtung und allenfalls Reinigung der rund 400 betroffenen Gemälde und Skulpturen mehrere Monate dauern. Viele Sammlungsräume müssten komplett geleert und «vom Boden bis zur Decke» gereinigt und teilweise neu gestrichen werden.

Zudem sei durch die Hitze ein Teil der Elektrik beschädigt worden. Kabel, Brandschutztüren und einige Lüftungskanäle müssten ersetzt, verloren gegangenes Werkzeug, Mobiliar und Inventar neu beschafft werden. Mehrere Reinigungsfirmen hätten den Zuschlag erhalten, das Kunsthaus-Team zu unterstützen. Die Restaurierung und das sogenannte Arthandling seien mit zusätzlichen Kräften aufgestockt worden.

Wegen der Sanierungsarbeiten bleiben die Sammlungsräume im Altbau voraussichtlich bis Ende Jahr geschlossen. Die Ausstellung «Niki de Saint Phalle» allerdings soll planmässig am 2. September eröffnet werden. Sie befindet sich zwar ebenfalls im Altbau, allerdings im grossen Saal im angehängten Pfister-Bau oberhalb des Restaurants.

Dieser habe nur eine schmale Verbindung zum übrigen Altbau und sei vom Brand somit am wenigsten betroffen, so Kunsthaus-Sprecher Quellenberg. Der dem Altbau gegenüberliegende Chipperfield-Bau – vom Brand unberührt – bleibt weiterhin regulär geöffnet.

18 statt 23 Franken Eintritt

Teilnehmende an Führungen und Workshops und Mieter, die Räume gemietet haben, sollen Ausweichflächen und alternative thematische Touren im Chipperfield-Bau erhalten. Dies für den Fall, dass diese bis zum abgemachten Termin nicht zugänglich sind. Private und öffentliche Leihgeber seien in der vergangenen Woche zudem über den Stand der Dinge informiert worden.

Aufgrund des reduzierten Angebots profitieren Museumsbesuchende nun von einem reduzierten Eintrittspreis, heisst es weiter in der Mitteilung. Dieser kostet neu für einen Sammlungsbesuch statt 23 noch 18 Franken. Auch sämtliche sonstigen Vergünstigungen seien nach unten angepasst worden.