zürich Die Stadtpolizei stand für ihre Kommunikation nach dem Frauenstreik in der Kritik – nun hat sie auf Twitter reagiert In den Tagen nach dem umstrittenen Einsatz am 14. Juni verteidigte sich die Stadtpolizei in den sozialen Medien mit Händen und Füssen. Inzwischen ist etwas Ruhe eingekehrt.

Am diesjährigen Frauenstreik wurde mehrheitlich friedlich demonstriert – doch es kaum auch zu Auseinandersetzungen. Bild: Michael Buholzer/Keystone (14. 6. 2023)

Es ist ein veritabler Shitstorm, mit dem sich die Stadtpolizei Zürich seit ihrem umstrittenen Einsatz am Frauenstreiktag am 14. Juni auseinandersetzen muss. Polizisten hatten bei einer unbewilligten Demo auf dem Paradeplatz eine Frau an den Haaren aus der Menge gezogen und festgenommen. Videos davon kamen an die Öffentlichkeit. Die Stapo rechtfertigte sich, die Frau habe im Vorfeld einen Polizisten getreten. Die Kritikerinnen und Kritiker sprachen von Polizeigewalt. Der Vorfall wird derzeit von der Staatsanwaltschaft untersucht.

Besonders laut war die Kritik in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter fand sich das Social-Media-Team der Stapo inmitten einer regelrechten Schlammschlacht wieder. Im Zentrum des Gefechts: Christian Spaltenstein, besser bekannt unter seinem Twitter-Kürzel «^spa». Spaltenstein kommunizierte auffällig ausdauernd und verteidigte die Stapo mit Händen und Füssen. Twitter-Nutzer hingegen warfen dem Social-Media-Team «Rambo-Kommunikation» vor.

«Die Kommunikation und das wilde Rumgetwittere halte ich für unlauter. Schon länger wird sachliche Information mit PR und Politik vermischt», schrieb etwa Grünen-Gemeinderat Luca Maggi. AL-Gemeinderat David Garcia Nuñez wunderte sich über «den offensiven Kommunikationsstil eines öffentlichen Accounts»: «Sie sind zum Informieren da. Alles andere ist komplett unnötig.» Die Stadtpolizei wiederum verteidigte sich, sie setze lieber auf Dialog statt Verschwiegenheit.

Seit über einer Woche fehlen die Kürzel

Das ist rund zwei Wochen her. Seit über einer Woche benutzt die Stapo auf Twitter nun keine Kürzel mehr. Und auch sonst ist auf kommunikativer Ebene etwas Ruhe eingekehrt. Das letzte Mal meldete sich «^spa» am 21. Juni mit seinem Kürzel. Das erweckt den Eindruck, dass die Stadtpolizei ihre Social-Media-Kommunikation überdacht hat, wohl auch zum Schutz ihres Social-Media-Teams, das teilweise auch persönlich angegangen wurde. Die Frage ist, ob diese Änderung nur vorübergehend ist oder bereits Teil einer neuen Strategie.

«Die Bilder haben mich nicht kaltgelassen», sagte die Grünen-Stadträtin Karin Rykart. Bild: zvg

Die Stadtpolizei möchte auf Anfrage keine Stellung nehmen zum neuen Kommunikationsstil und verweist auf einen hängigen Gemeinderatsvorstoss. Gemeint ist die dringliche schriftliche Anfrage von AL, SP und Grünen vom 21. Juni. Darin bitten sie den Stadtrat um Beantwortung von 15 Fragen unter anderem zum Ablauf des Einsatzes, zur Einschätzung der Verhältnismässigkeit, aber auch zur Kommunikation in den sozialen Medien. Der Stadtrat muss die Anfrage innert eines Monats beantworten.

Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) äusserte sich mit reichlich Verspätung und äusserst vage am Mittwoch an der Gemeinderatssitzung zum Thema. «Die Bilder haben mich nicht kaltgelassen», sagte sie, schob aber nach, dass Videos nicht immer alles zeigten. «Oftmals ist gerade das, was ein Video nicht zeigt, für die Beurteilung entscheidend.» Sie wolle nicht Stellung beziehen, ohne alle Fakten zu kennen. Die Polizei leiste jeden Tag viel und gute Arbeit, betonte sie. «Wenn dann solche Filme auftauchen, ist das kein Beleg für eine gewalttätige Polizei.»