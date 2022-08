Zürich Nach Autofahrt in Limmat: 67-jähriger Lenker lag längere Zeit im Koma Im Spätherbst 2021 durchbrach ein Mann mit seinem Auto bei der Zürcher Münsterbrücke das Geländer und fiel in die Limmat. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Ermittlungen ein. Diese sind nun abgeschlossen.

Mit einem Kran mussten die Rettungskräfte das Auto aus der Limmat bergen. Die Aktion lockte viele Schaulustige an. Michael Buholzer/Keystone

Der Autofahrer, der am 5. November 2021 bei der Münsterbrücke das Geländer durchbrach und in die Limmat fiel, hat sich damit nicht strafbar gemacht. Das teilt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich auf Anfrage mit. «Das staatsanwaltschaftliche Verfahren wurde mit Verfügung vom 15. Juni 2022 eingestellt, weil niemandem ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten nachgewiesen werden konnte.»

Zwar sei im Blut des Fahrers Alkohol festgestellt worden. «Es konnte allerdings nicht mit rechtsgenügender Sicherheit eruiert werden, ob es sich um Trinkalkohol handelt und ob der Alkoholgehalt nicht im Zusammenhang mit den lebensrettenden Notfallmassnahmen nach dem Unfall standen.» Denn die Rettungskräfte mussten dem Schwerverletzten Blut entnehmen. Die Einstichstelle wurde dabei mit alkoholhaltigem Desinfektionsmittel behandelt.

Die Ermittlungen hätten darüber hinaus zu keinen anderen Hinweisen geführt, mit denen sich Alkoholkonsum beweisen liesse, wie die Oberstaatsanwaltschaft weiter ausführt.

Die Hintergründe bleiben unklar

Neben dem Verdacht auf Fahren in nicht fahrfähigem Zustand sei auch eine mögliche Nichtbeherrschung untersucht worden. «Eine solche war vorliegend in subjektiver Hinsicht nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht erfüllt.» Der Fahrer hat sich weiter auch nicht der Sachbeschädigung schuldig gemacht. Denn diese «sind nur mit Vorsatz strafrechtlich relevant, was beim vorliegenden Verkehrsunfall nicht angenommen wird.»

Umweltdelikte habe die Staatsanwaltschaft nicht untersucht, da die Stadtpolizei keine rapportiert habe. Die Oberstaatsanwaltschaft hält zusammenfassend fest:

«Der Grund für die Ausfallerscheinung, die zum Unfall geführt hat, musste trotz umfangreicher Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Stadtpolizei letztlich offenbleiben.»

Der Fahrer, ein 67-jähriger Schweizer, war am Mittag des 5. November 2021 vom Stadthausquai her über die Münsterbrücke hinaus in die Limmat gefahren. Dabei hatte das Auto das Geländer durchbrochen und war auf dem Dach gelandet. Passantinnen und Passanten sowie die Stadtpolizei konnten den Fahrer aus dem Auto bergen. Sanität und Notarzt mussten den Fahrer noch vor Ort reanimieren und in kritischem Zustand ins Spital bringen. Die Staatsanwaltschaft hatte kurz darauf ein Verfahren eröffnet.

Rund 15'000 Franken Schaden

Beim Unfall seien das Guss-Geländer und ein kleines Stück der Sandsteinbrüstung beschädigt worden, teilt das städtische Tiefbauamt auf Anfrage mit. Das Geländer habe rekonstruiert werden müssen. Die Schadenssumme beläuft sich nach Angaben des Tiefbauamtes auf rund 15'000 Franken. Die Kosten übernehme die Versicherung des Fahrers.

Der Fahrer hat den Unfall überlebt, wie die Oberstaatsanwaltschaft weiter bekanntgibt. Allerdings sei er «über einen längeren Zeitraum» im Koma und mehrere Wochen auf der Intensivstation gewesen. «Aufgrund seines kritischen Gesundheitszustandes beziehungsweise seines längeren Aufenthalts auf der Intensivstation konnte der 67-jährige Mann erst rund sieben Wochen nach dem Unfall ein erstes Mal polizeilich befragt werden.» Er sei inzwischen wieder aus dem Spital und «bei bester Gesundheit».