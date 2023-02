Zürich Nach 150 Jahren am Limmatquai: Musik Hug zieht um Für das alteingesessene Musikgeschäft wurde der Standort am Limmatquai 28 zu teuer. Wohin es Musik Hug nun verschlägt, ist offen. Sicher ist: Angebot und Personal sollen gleich bleiben.

Im Verlaufe des nächsten Jahres möchte das Musikgeschäft Hug aus dem Gebäude am Limmatquai 25 ausziehen. Archivbild: Ennio Leanza/Keystone

Die Zürcher Geschäftswelt wandelt sich. Nachdem am Dienstag die Arthouse-Kette das Ende ihrer beiden Kinos Uto und Alba angekündigt hat, folgt nun ein weiterer Schlag: Musik Hug verlässt das Limmatquai. Das Musikgeschäft hatte dort seit 150 Jahren seinen Zürcher Standort.

Zwar läuft der Mietvertrag für das Gebäude am Limmatquai 28 erst Ende 2025 aus. Musik Hug werde voraussichtlich aber bereits im Laufe des nächsten Jahres ausziehen, bestätigte Marketingleiter Christian Natale gegenüber der NZZ.

Wohin es das Zürcher Musikgeschäft verschlägt, ist noch offen. Man wolle auf jeden Fall in der Stadt Zürich bleiben, so Natale. Zudem soll sich weder am Angebot noch am Personalbestand etwas ändern. Gemäss eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen 49 Angestellte in Zürich.

Eine Trachtengruppe wirbt am Limmatquai in Zürich für frisch geerntete Aprikosen aus dem Wallis, im Hintergrund das Musikgeschäft Hug, aufgenommen im August 1969. Bild: Str/Photopress-Archiv/Keystone

Als Grund für den Umzug gibt das Musikgeschäft die gestiegenen Mietpreise an, bedingt durch grosse, internationale Konzerne. «Für uns als Schweizer KMU wird es schwierig, da mitzuhalten.» Von einem neuen Standort erhofft sich das Unternehmen auch gewisse Vorteile gegenüber dem jetzigen, etwa die Möglichkeit für Parkplätze und Änderungen an der Raumaufteilung.

Die Nachfrage sinkt seit Jahren

Musik Hug wurde 1807 gegründet, hat seinen Zürcher Standort jedoch erst seit 1872 am Limmatquai; zuerst im Haus zur Laterne am Limmatquai 26, seit 1899 schliesslich in der Münsterburg am Limmatquai 28. Über fünf Stockwerke verteilt stehen heute unter anderem diverse Musikinstrumente und Zubehör sowie im Erdgeschoss Tonträger im Angebot.

In jüngster Zeit hat das Musikgeschäft vor allem mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen, angetrieben durch die sinkende Nachfrage nach physischen Tonträgern und Instrumenten sowie dem boomenden Onlinehandel. Infolgedessen schloss Musik Hug 2016 Filialen und entliess Personal. Im Jahr 2017 verkaufte die Familie Hug ihr Unternehmen an die Luzerner Musikpunkt AG. (sho)