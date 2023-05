Zürich Mann im Kreis 4 durch Stichwaffe verletzt Am Sonntagmorgen kam es im Zürcher Kreis 4 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Mann musste schwerverletzt ins Spital gebracht werden.

Bei der Verzweigung Langstrasse/Hohlstrasse im Kreis 4 in Zürich kam es am Sonntagmorgen zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Ein 24-jähriger Mann wurde dabei mit einer noch unbekannten Stichwaffe am Oberkörper verletzt. Die Sanität und der Notarzt von Schutz & Rettung Zürich leisteten die Erstversorgung. Der Mann wurde anschliessend ins Spital gebracht und Notoperiert.

Ein zweiter Mann wurde ebenfalls von der Sanität versorgt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Personen waren beim Eintreffen der Polizei bereits geflohen. Wieso es zum Konflikt kam, ist unklar und wird noch von der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich untersucht.

Personen, die am frühen Sonntagmorgen, 21. Mai 2023, kurz nach 6.15 Uhr, bei der Verzweigung Langstrasse/Hohlstrasse, Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Ereignis gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 058'648'48'48, zu melden.