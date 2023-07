Zürich «Machen Sie an diesen drei Tagen nichts ab!» – das Züri Fäscht meldet sich nach vier Jahren zurück Das Züri Fäscht 2022 zu verschieben, sei richtig gewesen, sagte die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) bei der Eröffnung am Freitagabend.

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) schüttelt OK-Präsident Albert Leiser bei der Eröffnung des Züri Fäscht die Hand. Im Hintergrund ist die Stadtmusik Zürich zu sehen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Bei 30 Grad und blauem Himmel eröffneten Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) und OK-Präsident Albert Leiser am Freitagabend das Züri Fäscht. Auf der von Besucherinnen und Besuchern dicht gedrängten Stadthausanlage beim Bürkliplatz bedankten sich die beiden beim Publikum fürs Kommen und beim Team für die Organisation. Soulsänger Marc Sway, die Stadtmusik Zürich und der Schwulen Männerchor Zürich (Schmaz) rundeten die Eröffnung musikalisch ab.

Man habe etwas länger auf das Züri Fäscht warten müssen als sonst, erinnerte Mauch das Publikum gleich zu Beginn an die pandemiebedingte Absage im letzten Jahr. «Ich hoffe, Sie verzeihen uns.» Im Nachhinein betrachtet sei die Verschiebung aber «der absolut richtige Entscheid gewesen». «So durfte die Vorfreude noch etwas länger dauern.»

«Wir feiern auch ein bisschen uns selber»

Mauch schwärmte von der Vielfalt und «dem grossartigen Angebot» des diesjährigen Züri Fäscht. «Es hat für alle etwas dabei.» Speziell hob sie das in diesem Jahr eingeführte Depotsystem auf PET und Alu hervor. Es seien grosse Anstrengungen unternommen worden zum Thema Nachhaltigkeit, betonte Mauch. Das OK setze neue Massstäbe, insbesondere bei der Reduktion von Abfall.

«Wir feiern mit dem Züri Fäscht auch ein bisschen uns selber und unsere tolle Stadt», sagte Mauch. Zürich sei eine vielfältige, gut vernetzte, weltoffene und tolerante Stadt. «Das ist doch alleine schon ein Grund zum Feiern.» Man wolle aber auch mit all den Gästen zusammen feiern, die aus dem ganzen Kanton, aus der Schweiz und aus dem Ausland angereist seien. «Ich bin überzeugt, dass Sie unvergessliche Stunden erleben und wunderbare Eindrücke von unserer Stadt mit nach Hause nehmen werden.»

«Schlafen Sie später, aber nicht in den drei Tagen»

Nach eifrigem Applaus für die Stadtpräsidentin trat Albert Leiser, seit 2017 OK-Präsident des Züri Fäscht, auf die Bühne. «Es ist nicht selbstverständlich, dass man in Zürich noch so ein grosses Fest eröffnen darf», begann Leiser, nachdem er dem Publikum für sein zahlreiches Erscheinen und Mauch für ihre Worte gedankt hatte. Das Festprogramm sei enorm. Es fülle insgesamt 43 A4-Seiten. Für jede und jeden sei etwas dabei. Er nannte die zahlreichen Festzelte, die diverse Kulinarik und das Kinderangebot auf beiden Seeseiten.

Eigentlich sei es ein Fest, an dem man nicht fehlen dürfe, führte Leiser weiter aus. «Machen Sie an diesen drei Tagen am besten nichts terminlich ab!» Man komme, erst einmal im Getümmel, sowieso nicht pünktlich an. «Bleiben Sie dort, wo es Ihnen gefällt.»

Soulsänger Marc Sway, die Stadtmusik Zürich und der Schwule Männerchor Zürich machten bei der Eröffnung ordentlich Stimmung. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Wetterprognosen könnten dieses Jahr sommerlicher fast nicht sein. Das sonnige Wetter und Temperaturen von über 30 Grad dürften die Besucherinnen und Besucher ordentlich ins Schwitzen bringen. Umso wichtiger sei es also, viel Wasser zu trinken, riet Leiser und ergänzte schmunzelnd: «Das ist auch gut für unseren Umsatz.»

Rüpel störte die Eröffnungsrede

Zwischenzeitlich sorgte ein Mann mit fehlender Oberkörperbekleidung für Aufsehen, der in Richtung Bühne schrie und plötzlich einen Notenständer der Stadtmusik in die Luft stemmte. Die Security reagierte geistesgegenwärtig und verscheuchte den Störenfried.

Leiser liess sich davon nicht beirren und beschwor das Publikum abschliessend, doch bitte tolerant zu sein mit dem neuen Depotsystem und dieses auch umzusetzen. «Geniessen Sie, leben Sie und schlafen Sie später, nicht aber in diesen drei Tagen.»

Nach gut zehn Minuten waren die Reden auch schon wieder vorbei und das Züri Fäscht 2023 konnte offiziell starten. Soulsänger Marc Sway machte zusammen mit der Stadtmusik Zürich und dem Schwulen Männerchor Zürich ordentlich Stimmung auf der immer voller werdenden Stadthausanlage. Gleich gegenüber schrien sich bereis die ersten Jugendlichen auf den schwindelerregenden Bahnen die Seele aus dem Leib.