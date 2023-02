Zürich Auch ein halbes Jahr später stinkt es noch im Hauptbahnhof – woran liegt das? Pendlerinnen und Pendler stellten bereits im Sommer 2022 naserümpfend fest, dass es im Bahnhof Löwenstrasse nach Fäkalien riecht. Der Gestank hat inzwischen abgenommen. Gelöst ist das Problem nicht.

Zum Davonlaufen: Am unterirdischen Bahnhof Löwenstrasse stinkt es manchmal nach Fäkalien. Die SBB haben die Reinigungsarbeiten intensiviert. Bild: Christian Beutler/Keystone

«SBB stinkt», hat jemand auf Hinweistafeln der SBB beim Rolltreppenzugang zum unterirdischen Bahnhof Löwenstrasse gekritzelt. Wie lange das Gekritzel schon draufsteht, ist unklar. Wie lange es hier unten nach Fäkalien stinkt, hingegen schon: mindestens ein halbes Jahr. Die SBB weisen auf den Tafeln viersprachig darauf hin.

Bei Besuchen vor Ort ist der üble WC-Geruch gleich mehrmals aufgefallen. Dass die SBB die Tafeln noch nicht weggeräumt haben, zeigt ebenfalls, dass das Problem nach wie vor besteht. Auf Anfrage heisst es nur, dass der üble Geruch abgenommen habe, und mit ihm die Reklamationen. Schon im Sommer 2022 hatten sich zahlreiche Pendlerinnen und Pendler naserümpfend an die SBB gewandt.

Hauptschuld am Gestank trägt gemäss SBB der neue Fernverkehrszug FV Dosto. Er verkehrt seit 2018 auf dem Schienennetz und stand seither immer wieder in den Negativschlagzeilen. Das Problem liegt diesmal aber nicht etwa bei den Erschütterungen, welche die Pendlerinnen und Pendler ertragen müssen. Die Ursache liegt bei den neuartigen Toiletten.

Hauptverantwortlicher ist der FV-Dosto

Das Problem ist in der speziellen Technik zu suchen: Jede der 460 Toiletten in den 62 Dosto-Zügen ist mit einem Bioreaktor ausgestattet. Darin sorgen Bakterien beispielsweise für die Reinigung der Flüssigkeiten. Weil aber unter anderem wegen Personalausbildungen und Softwaretests noch nicht alle neuen Dosto-Züge regelmässig im Einsatz sind, funktioniert die Reinigung nicht wie gewünscht.

Zwar ist dieses WC-System auch in modernen S-Bahn-Zügen der SBB verbaut. Allerdings würden die Toiletten im Fernverkehr viel öfter benutzt als auf S-Bahn-Kurzstrecken. Die so gereinigten Flüssigkeiten aus den Toiletten werden gemäss den SBB bei langsamer Fahrt noch vor der Einfahrt aus den Zügen befördert. Auf die Frage, weshalb es dann in den Bahnhöfen stinkt, bleiben die SBB eine Antwort schuldig.

Die SBB entschuldigen sich auf Schildern viersprachig für den unangenehmen Geruch im Bahnhof Löwenstrasse. sho

Im Oktober 2022 verkündeten die SBB in einer Mitteilung, die Bioreaktoren in ihren Dosto-Zügen zu prüfen und wo nötig die Abläufe anzupassen. Um den täglichen Zugverkehr nicht zu beeinträchtigen, könnten die Züge jedoch nicht alle gleichzeitig kontrolliert werden. Es werde noch «einige Zeit» dauern, bis alle Züge kontrolliert und alle nötigen Arbeiten durchgeführt seien, hiess es damals von den SBB. Wie viel Zeit das konkret in Anspruch nehmen wird, schreiben die SBB auf Anfrage nicht.

Bis dahin wird es also wohl oder übel noch weiterstinken. Seit dem Aufkommen des üblen Geruchs haben die SBB gemäss eigenen Angaben die Reinigungsarbeiten auf den betroffenen Perrons intensiviert. Alle Oberflächen würden mehrmals täglich gereinigt und das Gleisbett werde regelmässig gewaschen.