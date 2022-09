Stromkrise Der Staat rettet die Axpo – was das für ihren grössten Eigentümer, den Kanton Zürich, bedeutet Der Bundesrat greift dem zweitgrössten Energiekonzern der Schweiz mit bis zu vier Milliarden Franken unter die Arme. Pikant: Die Axpo ist im Besitz der Kantone und Kantonswerke. Die Hintergründe.

Der zweitgrösste Energiekonzern der Schweiz, die Axpo, gilt als systemrelevant. Archivbild: Steffen Schmidt / Keystone

Paukenschlag in der Schweizer Strombranche: Der zweitgrösste Energiekonzern der Schweiz, die Axpo, benötigt Staatshilfe. Der Bundesrat hat ihm einen Kreditrahmen von vier Milliarden Franken zugesichert, wie er am Dienstag mitteilte.

Mit der Unterstützung will der Bund verhindern, dass die Axpo in Geldnöte gerät. Hintergrund seien die «extremen Preissteigerungen auf den Energiemärkten», wie der Bundesrat in einer Mitteilung ausführte. Die Axpo sei systemrelevant: Liquiditätsprobleme könnten die Energieversorgung der Schweiz gefährden. Der Konzern habe den Kreditrahmen bisher allerdings nicht beansprucht.

Dass der Bundesrat dem Konzern unter die Arme greifen muss, wirft indes Fragen auf, ist die Axpo doch im Besitz der Kantone und Kantonswerke der Nordostschweiz. Grösster Eigner ist der Kanton Zürich mit 18,3 Prozent Aktienanteil und weiteren 18,4 Prozent über die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ). Letztere gehören zu 100 Prozent dem Kanton.

Dem Kanton gehören über 36 Prozent der Axpo

Für das Eingreifen von oberster Stelle gibt es verschiedene Gründe. Einerseits steht die nationale Energieversorgung auf dem Spiel.

«Die Axpo ist für die Versorgungssicherheit systemrelevant»,

schreibt Dominik Bonderer, Mediensprecher der kantonalen Baudirektion. Deshalb greife der Bund ein.

Es sei «nicht zweckmässig», wenn alle neun direkt oder indirekt an der Axpo beteiligten Kantone jeweils eigene Rettungsschirme schmiedeten. In gewissen Kantonen sei eine kurzfristige finanzielle Unterstützung per Notrecht, wie nun vom Bundesrat gewährt, ausserdem rechtlich nicht möglich beziehungsweise umstritten.

Abgesehen davon überstiegen die benötigten Mittel für die schnelle Hilfe die finanziellen Möglichkeiten der Eignerkantone. In anderen Ländern seien vergleichbare Rettungsschirme ebenfalls vom Bund abgewickelt worden, so Bonderer weiter.

Eignerkantone verzichten auf Dividenden

Als Eigentümer erhält der Kanton Zürich im Normalfall von der Axpo Dividenden ausbezahlt. Im Jahr 2021 waren es insgesamt 14,6 Millionen Franken. Weil der Bundesrat nun aber den Rettungsschirm aktiviert hat, darf die Axpo keine Dividenden mehr ausschütten.

Für den Staatshaushalt des Kantons ist das eine vernachlässigbare Einbusse: Die Dividende machte gemäss Mediensprecher Bonderer gerade mal rund 0,07 Prozent des gesamten Ertrags aus und sei somit «von untergeordneter finanzieller Bedeutung für den Kanton Zürich».

Zudem hatten sich die Eignerkantone bereits im Mai 2022 dazu bereit erklärt, wegen der drohenden Stromkrise bis auf weiteres auf Dividenden zu verzichten.

Stromzukunft der Schweiz unklar

Der Bund hatte bereits in der ersten Jahreshälfte die Möglichkeit geschaffen, die Axpo bei Bedarf mit finanziellen Mitteln auszustatten. Über den jetzigen Schritt sei man informiert gewesen, schreibt Bonderer und fügt an:

«Der Kanton Zürich begrüsst das.»

Die Eigentümer der Axpo haben den staatlichen Kreditrahmen in einer gemeinsamen Stellungnahme am Dienstag ebenfalls «ausdrücklich» gutgeheissen: «Das ist für die Schweiz von grosser Bedeutung.»

Wie steht es um das zukünftige Verhältnis des Kantons mit der Axpo angesichts der drohenden Geldprobleme? Bonderer: «Was die aktuelle Situation für die Stromzukunft der Schweiz bedeutet, kann noch nicht abgeschätzt werden.»