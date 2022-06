Zürich Camille Lothe übernimmt von Mauro Tuena – sie ist die erste Frau an der Spitze der Stadtzürcher SVP Die Stadtzürcher SVP hat am Samstag Camille Lothe als neue Parteipräsidentin gewählt. Mauro Tuena gibt somit das Präsidium nach sechs Jahren ab.

Camille Lothe (SVP) wird per August neue Präsidentin der SVP Stadt Zürich. Archiv/Keystone

Die SVP der Stadt Zürich erhält erstmals eine Präsidentin. Die Generalversammlung der Partei hat am Samstag Camille Lothe gewählt. Die 28-jährige Politologin und Präsidentin der Jungen SVP des Kantons Zürich steht per Anfang August an der Spitze der Stadtpartei.

Sie übernimmt die Funktionvon Nationalrat Mauro Tuena, der die städtische SVP sechs Jahre leitete, wie die SVP in einer Mitteilung schreibt.

Gibt das SVP-Präsidium ab: Mauro Tuena. Archiv/Ly Vuong

«Die Mitglieder der SVP Stadt Zürich haben mir ihr Vertrauen ausgesprochen. Das ist ein mutiger Schritt in eine neue Richtung. In der grössten Stadt der Schweiz gibt es ein riesiges, aber unausgeschöpftes Potenzial für eine klar bürgerliche, freiheitliche und moderne Politik. Dieses will ich nun gemeinsam mit der Partei konsequent erschliessen», wird Lothe in der Mitteilung zitiert.