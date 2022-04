Zürich Ein Spaziergang der etwas anderen Art: Die Schoggi-Rallye sucht den besten Klein-Chocolatier Am 7. Mai öffnen acht weniger bekannte Zürcher Chocolatiers ihre Türen für Schokoladenliebhaberinnen und Schokoladenliebhaber und laden zum Probieren ein. Der süsse Spaziergang gehört zur Schoggi-Rallye, die der Genfer Salon des Chocolatiers nun auch in Zürich etablieren möchte.

Eine süsse Versuchung: Nur wenige Produkte werden so sehr mit der Schweiz assoziiert wie Schokolade. Symbolbild: Keystone

Wer an Schokolade denkt, denkt an die Schweiz. Wer an Schweizer Schokolade denkt, dem fallen mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst Marken wie Lindt & Sprüngli und Cailler ein. Doch fernab der grossen Namen gibt es viele kleine Hersteller der süssen Versuchung. Hersteller, die wohl eher einem Nischenpublikum bekannt sind. Um diese ins Rampenlicht zu rücken – und um die Schleckmäuler für nachhaltigen Kakaoanbau zu sensibilisieren –, hat der Genfer Salon des Chocolatiers die Schoggi-Rallye ins Leben gerufen. Am 7. Mai findet die Veranstaltung zum ersten Mal in Zürich statt.

Thema der Rallye ist «Kakaonibs und Zitrusfrüchte», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Als Erklärung für die Schoko-Laien: Kakaonibs sind zerkleinerte Kakaobohnen. Insgesamt acht Zürcher Chocolatiers stellen zu diesem Thema Schokoladenkreationen oder Schokoladentafeln her, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihrem Rundgang probieren und bewerten sollen. Am Schluss erhält der Gewinner den Preis des «beliebtesten» Chocolatiers der Rallye. Eine Fachjury wiederum wählt den «besten» Chocolatier.

Vortrag der ETH gibt vertieften Einblick in den nachhaltigen Kakaoanbau

Am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 17.30 Uhr haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, bei unterschiedlichen Schokoladenherstellern vorbeizuschauen. Zu den teilnehmenden Chocolatiers gehören La Flor, Garçoa, die Confiserie Honold, Kürzi Kakao, Oro de Cacao, SchoggiBar, St.Jakob Beck & Kafi sowie die Confiserie Teuscher. Einige von ihnen kaufen Schokolade ein, schmelzen sie und stellen damit ihre Produkte her. Aber auch sogenannte «Bean-to-Bar»-Chocolatiers sind am Anlass dabei. Diese beziehen die Kakaobohnen direkt von der Plantage und verarbeiten sie bis zum Endprodukt.

Auf diesem süssen Rundgang durch die Zürcher Innenstadt sammeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausserdem Hinweise, um einen «geheimnisvollen Satz» zu entschlüsseln und am Gewinnspiel teilzunehmen. Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es noch mehr Schokolade und ein Diplom als «ChoConnaisseurs». Einen konkreten Startpunkt für den Schokoladen-Spaziergang gibt es nicht. Jede und jeder kann beim Chocolatier seiner Wahl beginnen. Ziel ist es, bis um 17.30 Uhr mit allen durch zu sein.

Daneben haben die Gäste die Möglichkeit, kostenlos einen gemeinsamen Vortrag des Salons des Chocolatiers zusammen mit der ETH Zürich zu besuchen. Dort soll gemäss Mitteilung ein Modell vorgestellt werden, mit dem kaputte, für den Kakaoanbau genutzte Böden wiederhergestellt und die Entwaldung verhindert werden sollen. Ein Rundgang für Magen und Kopf also.

Zürich soll sich als vierter Standort der Veranstaltung etablieren

Der Salon des Chocolatiers hat die Schoggi-Rallye ursprünglich zur Feier des Welttages des Kakaos und der Schokolade lanciert, der am 1. Oktober stattfindet. Dieser soll auf die Arbeit der Kleinbauern aufmerksam machen, die 95 Prozent der weltweiten Kakaoproduktion sichern, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die Schokoladenindustrie verpflichtet sich zunehmend zu Chartas, in denen die Bauern respektiert werden, und hält Richtlinien zur Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit des verwendeten Kakaos ein. Die Schoggi-Rallye unterstützt diesen Tag, indem sie sich direkt an die Öffentlichkeit und die Chocolatiers wendet.»

Zürich soll nun der vierte Standort für die Schoggi-Rallye werden. Diese gibt es bereits in Genf und Lausanne und bald auch in Brüssel. Die Anlässe zählen teilweise bis zu 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für die erste Zürcher Austragung rechnen die Veranstalter mit bis zu 1000.

Unterstützt wird die Veranstaltung in Zürich von der Schweizerischen Stiftung der Kakao- und Schokoladenwirtschaft, der Firma Max Felchlin, vom Aparthotel Adagio Zurich City Center, Tesla Zurich und Zürich Tourismus. Zudem können die Veranstalter auf über 45 freiwillige Helferinnen und Helfer zurückgreifen.