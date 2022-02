Zürich Nach verpasster Rekursfrist: AL, SP und Grüne wollen Basishilfe im Gemeinderat neu aufgleisen – FDP warnt vor rechtlichen Konsequenzen Dass die Stadt Zürich die Rekursfrist bei der Basishilfe, einer Art Spezial-Sozialhilfe für Ausländerinnen und Ausländer, verpasst hat, stösst auf Unverständnis. Für die links-grüne Mehrheit im Gemeinderat ist das Projekt allerdings noch lange nicht gestorben.

Mit der wirtschaftlichen Basishilfe wollte der Stadtrat Randständigen finanziell unter die Arme greifen. Im Bild eine kostenlose Essensausgabe an der Zürcher Langstrasse im Frühjahr 2020. Alexandra Wey / Keystone

Wir alle verpassen hie und da irgendwelche Fristen. Dass es aber einer 30'000 Frau und Mann starken städtischen Verwaltung passiert, stösst auf wenig Verständnis. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, hatte sie die Rekursfrist bei der vom Bezirksrat als gesetzeswidrig taxierten Basishilfe verpasst. Wegen eines vermeintlichen Frankierungsfehlers und einer zuständigen Mitarbeiterin, die im Homeoffice statt im Büro war, war der Brief mit dem Rekursschreiben verspätetet angekommen. Der Stadtrat sah sich gezwungen, den Rekurs zurückzuziehen.

Stadtschreiberin Claudia Cuche-Curti nahm die Schuld am Freitag in einer Mitteilung ganz auf sich und erklärte, unverzüglich eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben zu haben. Der Schaden war allerdings bereits angerichtet und der Stadtverwaltung der Spott gewiss. Von «Dilettantismus» und «Amateurismus» war die Rede. Als «peinlichen Lapsus» bezeichnete es die «NZZ». Zusammenfassend also ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen.

AL, SP und Grüne diskutieren weiteres Vorgehen

Die Grünen und die SP zeigten sich in Medienmitteilungen erwartungsgemäss enttäuscht darüber. Beide Parteien kündigten an, weiter für die von ihnen geförderte Basishilfe kämpfen zu wollen. «Wir wollen so schnell wie möglich einen Vorstoss einreichen», sagt Oliver Heimgartner, Co-Präsident der SP Stadt Zürich, auf Anfrage. Ob es für die Gemeinderatssitzung vom Mittwoch reiche, sei noch unklar. Er betont: «Es ist wichtig, dass die Basishilfe wieder auf stabile Beine gestellt wird.»

Heimgartner gibt sich überzeugt, dass ein übergeordnetes Gericht anders entschieden hätte. Er sagt:

«Aus unserer Sicht ist klar, dass die Stadt das Recht hat, dafür zu sorgen, dass niemand stundenlang für Nahrungsmittel anstehen muss.»

Nicht nur die SP, sondern die ganze Ratslinke will das Vorhaben neu aufgleisen. Die Grünen seien mit der SP und der AL in Diskussionen über das weitere Vorgehen, bestätigt Fraktionspräsident Markus Kunz. «Man kann mit einem parlamentarischen Vorstoss verschiedener Parteien rechnen.» Wegen der bevorstehenden Wahlen sei allerdings noch unklar, wie sich die Mehrheiten im Rat verändern würden.

FDP: «Ratslinke würde sich über den Rechtsstaat hinwegsetzen»

Die wirtschaftliche Basishilfe hätte Sans-Papiers und anderen Bevölkerungsgruppen zugutekommen sollen, denen die Ausschaffung drohen könnte, wenn sie Sozialhilfe beanspruchen würden. Der links-grün dominierte Stadtrat hatte im vergangenen Jahr einen Rahmenkredit von zwei Millionen Franken für das Pilotprojekt bewilligt. Die FDP kritisierte das als gesetzeswidrig und reichte Beschwerde ein beim Bezirksrat. Dieser hiess die Beschwerde gut. Der Stadtrat verpasste nun aber die Frist, vor der nächsthöheren Instanz, dem Regierungsrat, zu rekurrieren.

Die FDP hat deshalb auch «keinerlei Verständnis» für das Vorgehen der Ratslinken, wie Fraktionspräsident Michael Schmid sagt. Diese versuche nun, ihr Scheitern an der Frist aufzuhängen. Er sagt:

«Das Projekt ist nicht wegen uns gescheitert, sondern weil der Bezirksrat rechtskräftig festgestellt hat, dass es widerrechtlich ist.»

Bringe man das gleiche Vorhaben nun nochmals in den Rat, werde das wiederum rechtliche Konsequenzen haben, sagt Schmid. «Die Ratslinke würde sich in so einem Fall über den Rechtsstaat und die Demokratie hinwegsetzen. Will sie in dieser Angelegenheit etwas bewirken, muss sie dies auf Ebene Kanton und Bund tun und nicht im Gemeinderat.»

SVP: Erneutiger Vorstoss wäre «unklug»

Die SP hofft, dass die FDP darauf verzichtet, erneut «auf dem Buckel der Allerärmsten Wahlkampf zu betreiben». Co-Stadtparteipräsident Heimgartner sagt dazu: «Ich finde es absolut unverständlich, dass die FDP nicht bereit ist, in dieser Notsituation unideologisch zu politisieren.»

Die SVP als Verbündete der FDP beim Widerstand gegen die Basishilfe wiederum stört sich daran, dass die Ratslinke unbedingt ihren Willen durchsetzen wolle. Auch wenn es ihr Recht sei, sei es doch «unklug», sofort wieder einen Vorstoss in dieser Sache einzureichen, findet Fraktionspräsident Roger Bartholdi. «Die Linke soll den Bezirksratsentscheid beziehungsweise die verstrichene Rekursfrist akzeptieren.»