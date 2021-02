Zürich Polizei wird auf illegalen Spielclub aufmerksam, weil er sich nicht an Corona-Massnahmen hielt Die Polizei hat am Mittwoch einen illegalen Spielclub im Kreis 4 der Stadt Zürich ausgehoben. Zehn Glücksspiel-Computer und rund 2300 Franken Bargeld wurden dabei sichergestellt.

In einem Vereinslokal an der Langstrasse in Zürich wurden Computer sichergestellt, mit denen an illegalen Online-Glücksspielen teilgenommen wurden. (Symbolbild) Keystone/Gaetan Bally

Die Kontrolle sei aufgrund von Hinweisen erfolgt, dass sich in einem Vereinslokal an der Langstrasse zu viele Personen aufhalten würden, teilte die die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mit.



Bei der Kontrolle trafen die Polizisten auf zehn Personen in einem Raum und entdeckten zehn Computer, die zur Teilnahme an illegalen Online-Glücksspielen verwendet wurden. Die anwesenden Männer zwischen 33 und 68 Jahren wurden wegen Widerhandlung gegen die Covid-Verordnung angezeigt.

Die Glücksspiel-Stationen wurden sichergestellt. Gegen den Mieter des Lokals wurde ein Verfahren eröffnet.

