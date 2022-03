Zürich Wegen Krieg in der Ukraine: Könnte sich der Kanton auch selber versorgen, wenn die Lebensmittel knapp würden? Der Ukraine-Krieg wird Spuren bei den Importen von Lebensmitteln hinterlassen. Zwei Kantonsräte (EVP und Die Mitte) wünschen sich im Kanton Zürich eine möglichst hohe Selbstversorgung.

So selbstversorgend wie die Mitglieder der Dietiker Hofkooperative Ortoloco ist die Schweiz noch lange nicht. Archivbild: Chris Iseli

Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon einen Monat an. Auswirkungen bei der Versorgung mit Lebensmitteln spüren wir in der Schweiz bislang noch keine. Doch die Preise für Getreide steigen bereits. Explorierende Öl- und Gaspreise verteuern den Transport. Nahrungsmittel werden auch in der Schweiz teurer werden, warnen Experten. Ob es gar zu Versorgungsproblemen kommen wird, wird sich zeigen.

Nicht nur auf nationaler, sondern auch auf kantonaler Ebene widmet sich die Politik diesem Thema. In einer Anfrage wollen die beiden Zürcher Kantonsräte Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Albis) und Konrad Langhart (Die Mitte, Stammheim) vom Regierungsrat wissen, wie es denn um die Versorgungssicherheit des Kantons Zürich bestellt ist. Denn «in der Gestaltung einer zukunftsgerichteten Landwirtschaftspolitik ist eine ausreichende Nahrungsmittelproduktion ein zentrales Thema», schreiben die Kantonsräte. Und trotz Bestrebungen nach einem möglichst hohen Eigenversorgungsgrad müssten rund 50 Prozent der Nahrungsmittel importiert werden.

Konkret wollen die Kantonsräte vom Regierungsrat wissen, wie hoch der Anteil der Nahrungsmittelproduktion an dessen Bedarf im Kanton ist, welches Gewicht der Regierungsrat der Eigenproduktion zumisst und welche Strategie der Kanton verfolgt, um eine ausreichende Nahrungsmittelproduktion sicherzustellen unter Berücksichtigung der ökologischen Landwirtschaft. Der Regierungsrat hat drei Monate Zeit, um den Vorstoss zu beantworten.

«Wir brauchen Fakten»

Sommers und Langharts Vorstoss ist nicht primär dem Ukraine-Krieg geschuldet. Die kontroversen Debatten zu landwirtschaftlichen Themen hätten in der letzten Zeit zugenommen im Kantonsrat, sagt Sommer. Insbesondere der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Lebensmittel- und Futtermittelproduktion sowie Ammoniakemissionen stünden im Fokus der Diskussionen. «Wir haben uns gefragt, ob der Kanton mit den derzeitigen Mitteln eine ausreichende Produktion hinbekommt und dachten, wir brauchen Fakten», erklärt Sommer.

Daniel Sommer, EVP-Kantonsrat aus Affoltern am Albis. zvg

Konkret wolle man wissen, wie der Kanton Zürich seinen Eigenversorgungsgrad steigern könne, ohne dabei noch mehr boden- und gewässerbelastende Mittel einzusetzen. Da die nationale Agrarreform sistiert sei und der Kanton Zürich genügend Einfluss habe, könne dieser auch von sich aus tätig werden, findet Sommer und ergänzt:

«Ich finde es richtig und wichtig, wenn der Kanton eine eigene Strategie hat.»

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ist auch die Abhängigkeit vom Ausland zum Thema geworden. Eine komplette Selbstversorgung sei wohl utopisch, so Sommer. «Aber trotzdem müssen wir mehr dafür tun, dass unsere eigene Lebensmittelproduktion gesteigert und damit die Abhängigkeit von Importen verringert werden kann.»

Gleichzeitig legten die Konsumentinnen und Konsumenten jedoch Wert auf eine möglichst ökologische Landwirtschaft ohne Schadstoffe. Das alles sei ohne einen Anstieg der Lebensmittelpreise nicht zu haben, meint der selbstständige Schreiner. «Irgendwann sind wir an dem Punkt, wo die Kundinnen und Kunden das berappen müssen.»