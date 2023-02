Zürich Vor der Räumung legen die Besetzerinnen und Besetzer auf dem Koch-Areal Feuer und werfen mit Steinen – die Polizei greift durch Am letzten Tag ihrer Besetzung hat es die Bewohnerschaft des Koch-Areal noch einmal richtig krachen lassen. Die Stadtpolizei musste Gummischrot und Reizstoff einsetzen.

Am Donnerstag endete ein Stück Zürcher Stadtgeschichte. Das seit gut zehn Jahren besetzte Koch-Areal zwischen Zürich Altstetten und Albisrieden wird zur Baustelle. Auf dem Gelände plant die Stadt Zürich 325 preisgünstige Wohnungen, Gewerbeflächen und einen grossen, öffentlich zugänglichen Quartierpark. Als erste Arbeiten werden die Baustelle installiert und die Grundstücke für den Park und die Wohnsiedlung vorbereitet. Danach werden die alten Gebäude abgerissen.

Bevor am Donnerstag aber die Bauarbeiten starten konnten, musste zuerst die Stadtpolizei Zürich durchgreifen. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, entfachten die Besetzerinnen und Besetzer am Mittwochabend auf dem Koch-Areal ein rund acht Meter hohes Feuer, das drohte, auf ein gegenüberliegendes Gebäude überzugreifen. Die Nachbarschaft hatte das Feuer der Polizei gemeldet. Die daraufhin alarmierte Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich konnte die Flammen löschen.

Eine Person harrte auf dem Areal aus

Bis das Feuer gelöscht war, musste sich die Polizei gegen die Besetzenden wehren, die mit Containern und einem Boot Barrikaden errichtet hatten. Die Besetzenden bewarfen die Einsatzkräfte gemäss Mitteilung nämlich mit Steinen, Flaschen und pyrotechnischen Gegenständen. Ein Polizist sei gezielt mit einer Schaufel beworfen worden. Die Polizei habe daraufhin Gummischrot und Reizstoff eingesetzt und so die Besetzenden zurückdrängen können. Gemäss Mitteilung gab es keine Verletzten.

9 Bilder 9 Bilder Ein Stück Zürcher Stadtgeschichte geht zu Ende: Auf dem Koch-Areal brannte am Donnerstagmorgen noch ein Licht. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Am Donnerstagmorgen musste die Stadtpolizei Zürich dann erneut zum Koch-Areal ausrücken. Wie sie auf Anfrage mitteilt, musste sie das Gelände räumen, weil eine Person im Innern des Areals ausharrte. Die Stadt hatte den Besetzenden eine Frist bis Donnerstag gesetzt, um das Areal zu verlassen. Das städtische Finanzdepartement als Eigentümer der Liegenschaft hatte einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt, worauf die Polizei ausrückte. Die Person sei zur Kontrolle auf die Wache mitgenommen worden.

Die Bauarbeiten dauern mindestens bis 2026

Nun ist der Weg frei für die Bauarbeiten auf dem Gelände, das die Stadt Zürich Ende 2013 für 70 Millionen Franken der UBS abgekauft hatte. Für die 325 geplanten Wohnungen verantwortlich zeichnen die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) und die Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1. Für den Bau der Gewerbebauten ist die Immobilienentwicklerin Senn zuständig und den Quartierpark realisiert Grün Stadt Zürich.

Wie die vier Bauträgerinnen und Bauträger am Donnerstag in einem gemeinsamen Communiqué mitteilten, liegen inzwischen die vier Bauentscheide sowie die notwendigen Bewilligungen vor, um mit den Bauarbeiten zu starten. Die dafür nötige Teilrevision der Bau- und Zonenordnung sowie der private Gestaltungsplan Koch-Areal war bereits am 1. Dezember in Kraft getreten. Die Grundsteinlegung des Bauprojekts solle, «wenn alles gut geht», im Herbst erfolgen. Die Bauarbeiten dauern mindestens bis 2026.

Was die Besetzenden des Koch-Areals angeht, so ist ein Teil davon diese Woche auf das brachliegende Hardturm-Areal im Stadtzürcher Kreis 5 weitergezogen. Wie es dort weitergeht, ist noch unklar. Die Stadt klärt derzeit die Sachlage ab.