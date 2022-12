Zürich Koala und Co. sind eingezogen: Das Australienhaus im Zoo ist wieder komplett Die Neuzuzüger sind Teil eines Entwicklungsplans des Zoos, der vorsieht, den Bestand durch gefährdete Tiere zu ersetzen.

Die Australienfamilie im Zoo Zürich ist wieder komplett. Nachdem das Australienhaus im September nach einer Neubepflanzung wiedereröffnet wurde, sind nun auch die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen. Es sind dies Koalaweibchen Téa, der Exuma-Wirtelschwanzleguan und die Savu-Python. Alle drei Arten sind in der Natur gefährdet.

Die zweijährige Téa stammt aus dem Zoo Beauval in Frankreich und ist im Austausch mit dem Koalamännchen Uki, der 2020 im Zoo geboren ist, nach Zürich gekommen, teilte der Zoo Zürich am Mittwoch in einer Medienmitteilung mit. Téa musste zuerst 30 Tage in Quarantäne, bis sie ins Australienhaus durfte. Dort lebt sie zusammen mit dem zweieinhalbjährigen Tarni und der sechsjährigen Maisy. Bis sie sich aneinander gewöhnt haben, leben die drei Koalas allerdings noch getrennt voneinander.

Illegaler Handel, Hunde und Ratten als Gefahr

Der Zoo Zürich ist einer von weltweit nur zwei Zoos, welche den Exuma-Wirtelschwanzleguan halten. Wie der Koala gehört er zu den gefährdeten Tierarten. Zu den grössten Bedrohungen des Leguans gehören der Tourismus, der ihn immer weiter zurückdrängt, aber auch der illegale Wildtierhandel sowie die Jagd durch Hunde und eingeführte Ratten, welche die Jungtiere oder Eier fressen. Wie der Name bereits andeutet, kommt die Art nur auf der Inselgruppe Exuma auf den Bahamas vor.

Auch die Savu-Python wird für den Tierhandel illegal gejagt. Über die Biologie dieser Schlangenart sei noch wenig bekannt, schreibt der Zoo Zürich. Durch die Haltung könnten neue Erkenntnisse gewonnen werden. Was über die Savu-Python aber bekannt ist: Sie ist ungiftig, wird bis zu 1,20 Meter lang und kommt einzig auf der indonesischen Insel Savu vor. Sie hat weisse Augen und während ihrer Jugend wechselt sich ihre Schuppenfarbe von Orange zu Braun.

Der Zoo will nur noch gefährdete Tiere

Die drei Tierarten wurden mit dem Riesenwaran, der Tannzapfenechse und dem Felsenwaran ausgetauscht, die allesamt im Unterschied zu den Neuankömmlingen als nicht gefährdet gelten. Die Tiere sind gemäss Angaben des Zoos abgegeben worden. Dies sei ein Anfang in der Entwicklung, die der Zoo Zürich längerfristig anstrebe, erklärt ein Sprecher des Zoos.

Im Zuge des Entwicklungsplanes 2050 möchte der Zoo beinahe seinen kompletten Tierbestand durch Arten ersetzen, die gefährdet sind. Als Ausnahme gelten etwa Erdmännchen, die zu Forschungszwecken im Zoo bleiben sollen. Als längerfristiges Ziel möchte der Zoo zudem vermehrt Tiere auswildern. Teilweise werde das bereits heute gemacht, erklärt der Zoo-Sprecher. So zum Beispiel mit dem Zugvogel Waldrapp und dem Habichtskauz.

Der Zoo Zürich hat Grosses vor in den nächsten drei Jahrzehnten. Es sind diverse Erweiterungen geplant. So etwa eine Pantanal-Voliere, ein rund 25'000 Quadratmeter grosser Lebensraum für Gorillas, Okapis und Zwergflusspferden mit dem Namen Kongo und ein Unterwassertunnel für die Besucherinnen und Besucher. Insgesamt rechnet der Zoo Zürich in den nächsten 20 Jahren mit Kosten von rund 300 Millionen Franken. (sho)