Klimaaktivisten von «Renovate Switzerland» klebten sich heute im Morgenverkehr bei der Autobahnausfahrt Wiedikon auf den Boden. TeleZüri

Zürich Klebende Aktivisten von «Renovate Switzerland» nerven Autofahrer erneut Am Mittwochmorgen fand eine weitere Protestaktion von «Renovate Switzerland» statt. Zwei Aktivisten klebten sich gar am Boden fest. Es ist die dritte Blockade der Klimaaktivisten in Zürich.

Am Mittwochmorgen ging bei der A3-Autobahnausfahrt in Wiedikon gar nichts mehr. zvg / ZüriToday

Der Zürcher Morgenverkehr an und für sich ist oft schon mühsam genug. Am Mittwochmorgen floss er an der Zürcher Manessestrasse bei der A3 Ausfahrt beim Sihlhölzli noch stockender – und dann gar nicht mehr. Der Grund: Eine weitere Protestaktion der Klimaaktivisten von «Renovate Switzerland». Drei Aktivisten blockierten die Strasse und setzten sich mit Bannern auf den Boden. Zwei davon klebten sich beim Eintreffen der Polizei gar am Boden fest, wie die Aktivisten auf Twitter gleich selbst erklärten. Die Aktion führte zu einem Stau auf der A3 bis auf die Höhe Brunau.

Verständlicherweise wenig begeistert zeigten sich die betroffenen Autofahrerinnen und Autofahrer, die am Ende nicht mehr weiterkamen und ratlos neben ihren Wagen standen. ­Einige Autofahrende hupten genervt, die Aktion blieb friedlich.

Die Polizei rückte aus, um die beiden Klimaaktivisten, die sich festgeklebt hatten, vom Boden zu entfernen. Eine halbe Stunde später rollte der Verkehr wieder. Die Stadtpolizei brachte die drei Männer für weitere Abklärungen auf die Wache, wie sie mitteilte. Es standen sowohl die Stadtpolizei als auch die Kantonspolizei im Einsatz.

Siebte Blockade der Klimaaktivisten

Nach der Aktion verschickte «Renovate Switzerland» eine Medienmitteilung. In dieser schreiben die Aktivisten: «Heute Morgen um 8 Uhr blockierten drei Sympathisanten von ‹Renovate Switzerland› in Zürich die A3 Ausfahrt beim Sihlhölzli.» Es sei die siebte Blockade, die im Rahmen der Schweizer Kampagne durchgeführt werde und die dritte in der Wirtschaftsmetropole Zürich.

Die Aktivisten wollen, dass der Bundesrat eine «Generalmobilmachung für die thermische Gebäudesanierung» verfügt, «als ersten offensichtlichen Schritt zum Ausstieg aus den fossilen Energien, deren Nutzung das Wohlbefinden und die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet». Sie wollen wieder auf die Strasse gehen, «so lange es nötig ist, und sind bereit, die Konsequenzen zu tragen».