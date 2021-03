Coronavirus Keine Quarantänepflicht mehr für Reisende? Carmen Walker Späh fordert Reisefreiheit für Geimpfte Reisende Personen, die eine Impfung, eine Immunisierung oder einen negativen Corona-Test vorweisen können, sollen nicht mehr in Quarantäne müssen.

Der Flughafen sei ein elementarer Bestandteil der Wirtschaft im Kanton Zürich, so Carmen Walker Späh am Montag an einer Medienkonferenz CH Media / Kanton Zürich

Der Flughafen sei ein elementarer Bestandteil der Wirtschaft im Kanton Zürich und es sei deshalb wichtig, möglichst bald wieder Planungssicherheit für Reisen zu haben. Deshalb sollen Personen, die eine Impfung, eine Immunisierung oder einen negativen Corona-Test vorweisen können, nicht mehr in Quarantäne müssen, fordert Carmen Walker Späh am Montag an einer Medienkonferenz.