Zürich «Keine Kosmetik, sondern eine dringende Notwendigkeit»: 5G-Netz soll ausgebaut werden Die Stadt Zürich soll Mobilfunkanbietern beim Aufbau des 5G-Netzes helfen: Der Gemeinderat hat am Mittwochabend zwei FDP-Postulate überwiesen, die die Förderung des «Glasfasernetzes in der Luft» forderten.

Elisabeth Schoch (FDP) sieht 5G als den ökologisch vernünftigen Standard der Zukunft und fordert den Ausbau des 5G-Netzes. Claudia Meier / Aargauer Zeitung

Der Stadtrat soll nun unter anderem Standorte auf städtischer Infrastruktur definieren, die sich für 5G-Antennen eignen. Zudem soll er es privaten Mobilfunkanbietern ermöglichen, bis 2025 ein flächendeckendes 5G-Netz zu realisieren.

Die Mobilfunkverbindungen würden in der Stadt nicht mehr so gut funktionieren wie früher, da die Kapazitätsgrenzen erreicht seien, hielt Elisabeth Schoch (FDP) fest. Ein Ausbau des Netzes «ist keine Kosmetik, sondern eine dringende Notwendigkeit».

5G sei der ökologisch vernünftige Standard der Zukunft, führte Schoch weiter aus. Start-ups, Technologieunternehmen und Hochschulen seien auf diese Technik angewiesen, um die Innovationsfähigkeit von Zürich und der Schweiz sicherzustellen.

Stadtrat begrüsst «grundsätzliche Stossrichtung eines Ausbaus»

Der Stadtrat sieht an sich keinen akuten Handlungsbedarf, wie Andreas Hauri (GLP), der Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements sagte. Denn wie der Stadtrat in einer schriftlichen Stellungnahme schon erklärt hatte, seien in der Stadt bereits rund 300 Standorte mit dem neuen Mobilfunkstandard in Betrieb, was einer vollständigen Abdeckung entspreche.

Die «grundsätzliche Stossrichtung eines Ausbaus der Leistungsfähigkeit des 5G-Netzes» begrüsse der Stadtrat aber, hielt Gesundheitsvorstand Andreas Hauri (GLP) fest. Aus diesem Grund sprach sich auch eine Mehrheit des Gemeinderats nach kurzer Debatte mit 90 zu 28 beziehungsweise 91 zu 22 Stimmen für die beiden Vorstösse aus.

Ein drittes FDP-Postulat scheiterte hingegen mit 36 zu 79 Stimmen deutlich: Dass sich die Stadt über ihre Grenzen hinaus für einen Ausbau des 5G-Netzes stark machen soll, sei doch eher eine Sache für den Kantonsrat, befand die Mehrheit. (sda)