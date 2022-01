Zürich Rückkehr der Grossveranstaltungen: Das Caliente soll stattfinden – auch die Street-Parade-Organisatoren sind optimistisch Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause soll das Zürcher Latin Music Festival in diesem Sommer wieder stattfinden – und zwar an zwei Wochenenden und an einem neuen, aber dennoch alten Austragungsort.

So beschwingt wie 2014 soll es auch am diesjährigen Caliente-Festival in Zürich zu- und hergehen. Walter Bieri / Keystone

Die neue Virusvariante Omikron könnte das baldige Pandemieende herbeiführen – sagen zumindest manche Expertinnen und Experten. Und auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, so ist die Vorfreude auf einen sorgenlosen Sommer bei manchen momentan grösser als die Angst. Erste Organisatoren von Grossveranstaltungen bringen sich bereits in Stellung.

Die erste namhafte Ankündigung aus Zürcher Sicht lieferten am Montag die Veranstalter des Latin Music Festivals Caliente. Sie wollen das 25-Jahr-Jubiläum, das pandemiebedingt bereits zweimal verschoben werden musste, diesen Sommer durchführen, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Auffallend: Anstatt an nur einem Wochenende soll es gleich an zwei Wochenenden, nämlich am 1. und 2. sowie am 8. und 9. Juli, stattfinden. Und ausgetragen wird es nicht wie normalerweise im Langstrassenquartier, sondern auf dem Zeughaus-Areal – just dort, wo das Caliente 1995 erstmals durchgeführt worden war.

Die Veranstalter verlangen erstmals Tickets für den Eintritt

Damit verzichtet das Organisationskomitee (OK) ganz bewusst auf die jeweils bis zu 300'000 Besucherinnen und Besuchern, die das Fest mit seinen lateinamerikanischen Bands, Sambaschulen und Dance-Shows in der Vergangenheit auf die Strassen lockte. Wie der Gründer und Veranstalter Roger Furrer auf Anfrage erklärt, habe sich das OK im Vorfeld nämlich mit dem Sicherheitsdepartement von Stadträtin Karin Rykart (Grüne) beraten. Man sei zum Schluss gekommen, dass es das beste sei, das Fest in einem geschlossenen Areal durchzuführen. «So ist alles viel übersichtlicher und wir können den Besucherstrom durch die Ein- und Ausgänge lenken», erklärt Furrer.

Roger Furrer, Gründer und Chef des Caliente-Festivals Zürich. Archivbild: Chris Iseli

Konkret sind Eintrittskontrollen und eine Personenobergrenze von 10'500 Leuten pro Tag vorgesehen. Erstmals verlangen die Veranstalter Tickets für den Eintritt. Diese werden voraussichtlich um die 20 Franken kosten. Dies für den laut Furrer enormen Aufwand, der auf das OK zukommt. Der Eintritt beinhaltet den Zugang zum Mercado Mundial sowie zu zahlreichen Livekonzerten und Shows. Der Vorverkauf startet am 4. April. Ob eine Zertifikatspflicht nötig sein wird, sei abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie beziehungsweise der im Sommer noch geltenden Massnahmen.

«Das neue Format gibt uns Planungssicherheit»

Wie in der Vergangenheit stehen wieder diverse lateinamerikanische und europäische Musikgruppen auf dem Programm. Auch wird es wieder viele Stände mit exotischem Essen und Getränken geben. Um möglichst vielen der über 200 angemeldeten Standbetreibenden die Gelegenheit zu geben, an mindestens einem der Termine zu arbeiten, habe man das Caliente auf zwei Wochenenden ausgedehnt, erklärt Furrer. Pro Wochenende könnten beim Zeughaus-Areal aus Platzgründen nämlich nur etwa 70 Betreiber ihren Stand aufstellen. «So kommen so viele wie möglich zum Zug.»

Er – und vor allem das Publikum – seien froh, dass das Caliente nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden könne, sagt Furrer. Angst, dass es wegen Corona vielleicht doch noch abgesagt werden muss, hat er keine. «Das neue Format gibt uns Planungssicherheit. Bei einem grossen Festival hätte ich meine Bedenken gehabt. So bin ich sehr zuversichtlich, dass es stattfinden kann.»

Eine abgespeckte Street-Parade käme nicht in Frage

«Zuversichtlicher als auch schon» zeigen sich die Veranstalter der Zürcher Street-Parade. Noch hält man am geplanten Termin vom 13. August fest, wie Mediensprecher und Vorstandsmitglied Stefan Epli auf Anfrage mitteilt. Es gebe noch viele Unsicherheiten, etwa was die Zertifikatspflicht angehe. «Wir befinden uns derzeit in der Planung und hoffen, dass wir die Street-Parade normal durchführen können.»

Die Street-Parade lockt jeweils Hunderttausende Techno-Begeisterte ans Zürcher Seebecken, hier ein Bild von der letzten Austragung im Jahr 2019. Alexandra Wey / Keystone

Derzeit würden mit der Stadtpolizei Zürich ein 2G- oder 3G-Konzept erarbeitet sowie die Anträge für die Love-Mobile geprüft. Die Food-Stände sollen demnächst beschafft werden.

«Je näher das Datum rückt, desto eher wissen wir, wie und in welchem Rahmen die Street-Parade durchgeführt werden kann»,

sagt Epli. Im Mai oder Juni wisse man hoffentlich mehr. Eine abgespeckte Version des Zürcher Traditionsanlasses komme allerdings nicht in Frage, betont er. «Wir wollen die Street-Parade gar nicht anders durchführen.» Möglich seien höchstens kleinere Bühnen oder abgespeckte Love-Mobile.