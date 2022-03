Zürich Karin Mairitsch wird Rektorin der Hochschule der Künste Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) bekommt eine neue Rektorin. Der Fachhochschulrat hat Karin Mairitsch als Nachfolgerin von Thomas D. Meier gewählt. Sie tritt ihr Amt auf 1. Oktober 2022 an.

Ausstellung in der Kornschütte: "Die Poesie des Fremden" der Künstlerin Karin Mairitsch (Bild) Dominik Wunderli (luzern, 01.06.2021)

Karin Mairitsch studierte Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien und promovierte zum Thema Studienprogrammentwicklung an der Kunstuniversität Linz, wie die Bildungsdirektion am Mittwoch mitteilte. Zurzeit führt sie den Eigenbetrieb Kultur123 der Stadt Rüsselsheim, dem das Theater, die Volkshochschule, die Stadtbüchereien und die Musikschulen angehören.

Mairitsch lehrte an verschiedenen Hochschulen, kuratierte zahlreiche Ausstellungen und Performances in der Schweiz und im Ausland und wirkte in vielen Fachjurys mit. Als Künstlerin wurde sie 2020 mit einem Werkbeitrag der Zentralschweizer Literaturförderung ausgezeichnet.

Der bisherige Rektor Thomas D. Meier hat die ZHdK während der vergangenen 13 Jahre wegweisend geprägt, wie es in der Mitteilung heisst. Heute zählt sie mit rund 2100 Studierenden und 650 Dozierenden zu den grossen Kunsthochschulen Europas. (sda)