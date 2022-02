Zürich Kantonsrat treibt digitale Behördengänge voran: Fast alle Gemeinden sind beteiligt Behördengänge solle künftig noch häufiger am Computer abgewickelt werden: Der Kantonsrat hat am Montag einen jährlichen Betrag von 1,5 Millionen Franken für den digitalen Service Public bewilligt.

Der Kantonsrat genehmigte das Geld für die weitere Digitalisierung mit 159 Stimmen. (Archivbild) Keystone

Das Geld geht an die Organisation «egovpartner», die in Kanton und Gemeinden die Digitalisierung vorantreibt. Gemeinden erhalten von «egovpartner» Digitalisierungsanwendungen, etwa für An- und Abmeldungen, Baubewilligungen und andere Behördengänge.

Der Kantonsrat genehmigte das Geld mit 159 Stimmen. Weil der Betrag der Ausgabenbremse unterstand, mussten 91 Stimmen erreicht werden, was aber problemlos gelang. Alle Fraktionen waren dafür.

Fast alle Gemeinden machen mit

Auch die Gemeinden beteiligen sich an dieser Organisation, die es seit etwa acht Jahren gibt. Von ihnen kommt pro Einwohnerin und pro Einwohner ein zusätzlicher Beitrag von 1.30 Franken.

Fast alle Zürcher Gemeinden und Städte machen bei «egovpartner» mit. 156 der 162 haben die Vereinbarung unterzeichnet. Nicht dabei ist beispielsweise die Stadt Dübendorf, aus Kostengründen. (sda)