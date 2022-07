Zürich Kantonsrat erhält zwei neue Mitglieder Die Direktion der Justiz und des Innern hat Roland Kappeler (SP, Winterthur) und Marc Bochsler (SVP, Wettswil am Albis) als Mitglieder des Kantonsrats als gewählt erklärt. Sie ersetzen zurücktretende Parteikollegen.

Roland Kappeler (SP) und Marc Bochsler (SVP) sind neue Kantonsratsmitglieder. Im Bild: der Kantonsrat in der Halle 9 der Messe Zürich. Ennio Leanza / KEYSTONE

Der 64-jährige Roland Kappeler tritt die Nachfolge der per Ende Juli zurücktretenden Susanne Trost Vetter an, wie die Direktion der Justiz und des Innern am Freitag mitteilte. Kappeler war zweites Ersatzmitglied auf der Liste der SP im Wahlkreis XIV (Stadt Winterthur).

Der 40-jährige Marc Bochsler tritt die Nachfolge des per 11. Juli zurücktretenden Hans Finsler an. Bochsler war erstes Ersatzmitglied auf der Liste der SVP im Wahlkreis VIII (Affoltern). (sda)