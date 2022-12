Zürich «Kaffee ist gegen meine Religion»: Tee-Experte Eduardo Molina Anfossi stellt die neue «Paper and Tea» Filiale in Zürich vor Seit Ende November steht das Berliner Teegeschäft im Herzen Zürichs. Der Tee-Experte hat die neue Filiale besucht und erklärt, was «Paper and Tea» so beliebt macht und wie Tee eigentlich zubereitet wird.

Der Tee-Experte Eduardo Molina Anfossi (rechts) mit dem Leiter der Zürcher Filiale von «Paper and Tea» Andreas Karrasch (links) vor der Teebar. Soraya Sägesser

Mitten in Zürich schlagen die Herzen der Tee-Fans nun höher. Denn am Rennweg eröffnete vor zwei Wochen das beliebte Berliner Teegeschäft «Paper and Tea». Nach zehn Filialen in Deutschland und einer in Österreich gibt es nun die erste Schweizer Filiale.

Seit dem 24. November stehen die Tore zum Zürcher Teeladen offen. «An der Eröffnung standen die Leute draussen in einer Schlange», sagt der Filialleiter Andreas Karrasch. Nun zwei Wochen später habe der Ansturm noch immer nicht abgenommen. An Wochenenden würde der Teeladen jeweils sogar voll sein, vor allem jetzt in der Adventszeit, fügt er hinzu. «P & T», wie «Paper and Tea» abgekürzt heisst, bietet nicht nur Verkauf von Tee und weiteren Produkten an, sondern auch Beratung. «Wir wollen die Teetrinker ansprechen, aber gleichzeitig den anderen eine Hemmschwelle nehmen.»

Passender Standort zum Tee

Dass der Tee am Rennweg verkauft wird, kommt nicht von ungefähr: «Der Standort muss zum Tee passen», sagt Karrasch. Der Sinn des Geschäfts sei eine Wohlfühloase zu schaffen, um den Tee mit allen Sinnen geniessen zu können, fügt er hinzu. Für die Wohlfühloase im Geschäft vom 2011 gegründeten «P & T» sollen die verschiedenen Düfte der Teesorten, die leise Hintergrundmusik, aber auch die bequem aussehende Sitzecke sorgen. Mitten im Store steht die grosse Tee-Bar. Mit vier Wasserhähnen und einigen Stühlen drumherum bildet sie das Zentrum des Geschäfts.

Ein Rundgang durch den neuen «Paper and Tea» in Zürich. Video: Soraya Sägesser

An den Wänden stehen grosse Regale gefüllt mit Tassen, Tee-Artikeln, Dekoration oder Notizblöcken. Denn der Laden bietet mehr als nur Tee. Doch das Getränk ist klar im Fokus. Ob aus der farbigen Büchse, dem weissen Behälter, als Beutel oder loser Tee, im Zürcher Geschäft dürfte manch ein Teeliebhaber oder Teeliebhaberin glücklich werden.

Anfang des Jahres seien es in der Firma noch 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, sagt Karrasch. Heute sind es 100 und sechs davon arbeiten in der Zürcher Filiale. «Alle unsere grossen Investoren kommen aus Zürich», sagt er. Obwohl «Paper and Tea» erst seit Ende November ein Geschäft in der Schweiz hat, wurden ihre Tees schon länger in ausgewählten Schweizer Geschäften verkauft. Der Filialleiter ist sich jedoch sicher: «Das echte Tee-Erlebnis hat man nur in den Läden.»

Das Tee-Erlebnis präsentiert der hauseigene Tee-Experte Eduardo Molina Anfossi. Er arbeitet seit über vier Jahren bei «P & T» und kümmert sich um die Einkäufe, Produkte-Testungen und auch Schulungen des Personals. Der gebürtige Chilene ist Wein-Sommelier und hat mehrere Ausbildungen zum Tee-Sommelier gemacht. In seinem Job mache er jährlich eine «Tee-Reise», sagt er. Kommenden April reise er nach Japan. Dort schaue er sich unter anderem eine Teeproduktion an:

«Ich will wissen, wie der Tee in unsere Verpackung kommt.»

Er trinke viel Tee, sagt Molina. Das sei immer abhängig, ob er neue Sorten testen müsse oder eine Schulung gebe. Aber er trinke aus Prinzip kein Kaffee und witzelt: «Kaffee ist gegen meine Religion.» Dies, obwohl er italienische Wurzeln habe. Im Store bereitet er soeben einen Schwarztee vor. «Schwarzer Tee ist der Champagner der Tees», sagt Molina. Schwarz sieht in dieser Tee jedoch nicht aus. Eher orange leuchtet er in der weissen Teetasse.

«Die Verkäuferinnen und Verkäufer brauchen gut drei Monate, bis sie alle unsere 80 Sorten kennen», sagt er. Unter diesen 80 Sorten sind weisse, grüne, aber auch schwarze Tees. All diese stammen von der Teepflanze. Der Unterschied zwischen diesen ist lediglich der Oxidations- oder Fermentierungsprozess. Schwarzer Tee ist vollständig oxidierter Tee. Grüner Tee wird gar nicht oxidiert. Molina sagt: «Egal ob der Tee schwarz, grün oder weiss ist, die Qualität zählt.»

Im Zürcher Teegeschäft wird gemäss dem Filialleiter am meisten Eisenkraut-Tee verkauft. Für Tee-Experte Molina ist dies jedoch kein richtiger Tee: «Minze-, Kamillen- oder Ingwertees sind eigentlich keine richtigen Tees.» Denn diese würden alle nicht aus der Teepflanze bestehen.

Der geschlürfte Tee schmecke am Besten

«Der Tee muss geschlürft werden», sagt Molina. So könne man das Aroma besser schmecken. Einen Lieblingstee habe er jedoch nicht. «Das wäre ungerecht gegenüber den anderen», sagt er und lacht. Der Oolong Tee gehöre jedoch zu seinen Favoriten. Dieser ist ein chinesischer Traditionstee.

Die meisten Tees würden mit 70 oder 80 Grad Celisus zubereitet werden, sagt Molina. «Aber bitte nie mit kochendem Wasser!» Ebenfalls dürfe man den Tee nicht zu lange wirken lassen. Dafür kann der Tee je nach Sorte mehrere Male aufgegossen werden.