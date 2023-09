ZÜRICH Im Verein Filmkids erlernen junge Cineasten das filmische Handwerk In Altstetten lernen Kinder und Jugendliche alle Fähigkeiten, die es am Filmset braucht. Neu bietet der Verein Filmkids ein Zwischenjahr für Jugendliche von 15 bis 25 Jahren an.

In Altstetten steht den Kindern und Jugendlichen vor Ort alles zur Verfügung, um sich filmisch vor und hinter der Kamera auszuleben. Bild: zvg/Momir Cavic

In der Nähe des Bahnhofs Zürich Altstetten unterhält der Verein Filmkids ein von aussen unscheinbares Gebäude. Ganz anders im Innern: Beim Besuch fallen die bunt zusammengemischten Möbel, die direkt einem Filmset entsprungen sein könnten, als erstes auf. Es ist klar: Hier steht Kreativität an erster Stelle. Die ausgefallenen Sofas werden regelmässig als Filmrequisiten eingesetzt. Es gibt ausserdem zwei grosse Proberäume. Und die Fläche im zweiten Stock kann als Filmset und als Kino genutzt werden.

Es dauert nicht lange, da huschen schon die ersten Jugendlichen mit professionellen Filmkameras und Mikrofonen vorbei. Es sind Teilnehmende des Filmjahrs, dem ersten filmischen Zwischenjahr, das im August gestartet ist. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 bietet Filmkids ausserdem Kurse für Kinder ab acht Jahren an.

Das Bedürfnis ist gross, das Bildungsangebot zu klein

Die Idee für Filmkids kam der Gründerin und Filmproduzentin Simone Häberling, als sie das Kinder-Casting für «Mein Name ist Eugen» durchführte. Danach hätten sie viele Anfragen erreicht. So wollten Eltern beispielsweise wissen, wie ihr Kind einmal in einem Film mitspielen könne. Aus diesem Bedürfnis nach Angeboten von Film- und Schauspielkursen für Kinder entstand der Verein. Schauspielcoach Christof Oswald war von Beginn an dabei. Mittlerweile würden rund 80 freischaffende Mitarbeitende bei Filmkids mithelfen. Regelmässig beteiligt seien gut 20 Leute.

In den Kursen geht es nicht nur um die klassischen Fähigkeiten wie Schauspiel, Regie und Kamera, sondern auch um alles andere, was zu einer Filmproduktion gehört: Postproduktion, Ausstattung, Licht und Ton. Auch Medienkompetenz werde spielerisch erlernt, sagt Oswald.

Ein filmisches Zwischenjahr als Alternative zum regulären Schulsystem

Auch das neue filmische Zwischenjahr bietet die gesamte Bandbreite des Filmschaffens an. Häberling bezeichnet es als eine Auszeit, in der die Jugendlichen sich selbst und ihre Fähigkeiten entdecken können.

«Bei den Berufsberatungsstellen wurden wir mit offenen Armen empfangen», sagt Häberling. Ein solches Angebot, bei dem kein klassischer Schulstoff vermittelt wird und praktisches, kreatives Arbeiten im Vordergrund stehe, gebe es bisher kaum. Obwohl das Filmjahr erst im Frühjahr ausgeschrieben wurde, sei das Interesse gross gewesen. Von den insgesamt 16 Plätzen seien dreizehn besetzt. Man könne aber jederzeit noch einsteigen, betont Häberling.

Der Fokus liegt auf praktischen Erfahrungen: Bereits in der ersten Woche hatten die Jugendlichen einen Film produziert. Eine Serie und weitere Kurzfilme werden folgen. «Das Wichtigste, das wir vermitteln, ist die Selbstwirksamkeit: Der Glaube an sich selbst und seine Kreativität», sagt Häberling.

Die Filmbranche soll für alle zugänglich sein

«Ich sehe es als Teil unserer Aufgabe, diese Branche zu öffnen», sagt Häberling über das Hauptanliegen von Filmkids. Denn die Filmbranche wirke abgeschottet und es sei fast unmöglich, ohne Verbindungen einzusteigen.

«Es gibt auch viele Jobs am Filmset, für die man nicht zwingend einen Hochschulabschluss braucht. Mit Organisationstalent und Filmverständnis kann man weit kommen», sagt Häberling. Momentan sei der Fachkräftemangel ein grosses Problem in der Schweizer Filmindustrie. Es fehle beispielsweise an Produktionsassistenten und Ausstattern. Die Idee vom Filmjahr sei deshalb auch, den Teilnehmenden diese Berufssparten näher zu bringen.

Deshalb wolle man in Zukunft auch eine Filmschule nach dem Vorbild einer Sekundarschule gründen. Dort soll die Schulzeit möglichst reduziert werden und die meiste Zeit für Kreativität und Projektarbeit genutzt werden. Läuft alles nach Plan, werde die erste Klasse im nächsten August starten.