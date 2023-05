Zürich «Ihnen gebührt Dank und Respekt»: Diese Ausbildung haben die nun vereidigten Kantonspolizisten durchlaufen Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) hat am Freitag 21 Frauen und 29 Männer der Kantonspolizei Zürich feierlich vereidigt. Dem Abschluss war eine Ausbildung von zwei Jahren vorangegangen.

Das Ende einer zweijährigen Ausbildung: Polizeiaspirantinnen und -aspiranten beim Einmarsch im Fraumünster in Zürich. Bild: zvg/Kantonspolizei Zürich

21 Frauen und 29 Männer können sich nun offiziell Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten nennen. Am Freitag ging ihre zweijährige Ausbildung mit der feierlichen Vereidigung durch Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) im Fraumünster in Zürich zu Ende.

Regierungsrat Fehr richtete lobende Worte an die 50 Aspirantinnen und Aspiranten, die sich mit ihrem Gelübde bereit erklärt hätten, Verantwortung zu übernehmen. «Sie leisten Ihren Auftrag – wann und wo immer Sie gebraucht werden. Dafür gebührt Ihnen Dank und Respekt», wird er in einer Medienmitteilung zitiert. Es gebe keine Freiheit ohne Sicherheit und die Kantonspolizei Zürich leiste einen fundamentalen Beitrag an diese.

Marius Weyermann, seit 2023 Kommandant der Kantonspolizei Zürich. zvg

Für Marius Weyermann war es die erste Verteidigung als Kommandant. Er löste im Januar 2023 Bruno Keller in der Führung des Korps ab. Weyermann dankte seinen Aspirantinnen und Aspiranten: «Die Kantonspolizei übernimmt Verantwortung für die Sicherheit im Kanton Zürich. Dafür brauchen wir laufend Menschen aus der Mitte der Bevölkerung, die – wie Sie – eine sinnvolle Tätigkeit suchen. Menschen mit vielen Fähigkeiten und Talenten. Integre, entschlossene und mutige Menschen, die gewillt sind, Dienst für die Gemeinschaft zu leisten. Menschen, denen die Werte und Errungenschaften unserer demokratischen Gesellschaftsordnung und unseres Rechtsstaats wichtig sind.»

Zuerst geht es zur Flughafenpolizei

Polizeiaspirantinnen und -aspiranten durchlaufen eine zweijährige Grundausbildung. Im ersten Jahr erlernen sie an der Zürcher Polizeischule während neun Monaten praktische und theoretische Grundlagen. Im Anschluss daran verbringen sie ihre Zeit auf einem Stützpunkt der Verkehrsvollzugspolizei und einem Polizeiposten, wo sie unter Begleitung erste Einblicke in die Arbeitswelt der Polizei erhalten. Im letzten Monat des ersten Jahres bereiten sie sich an der Polizeischule auf die Vorprüfung vor.

Bestehen die Auszubildenden die Vorprüfung, sind sie offiziell einsatzfähig. Ihr zweites Grundausbildungsjahr verbringen sie bei der Flughafenpolizei am Flughafen Zürich. Dort können sie das bisher Gelernte im Tagesgeschäft anwenden und laufend verbessern. Ihnen stehen dabei Mentorinnen und Mentoren der Ausbildungsabteilung zur Seite. Den Abschluss des zweiten Jahres bildet die interne Einsatzpromotion und die Hauptprüfung der eidgenössischen Berufsprüfung für den Fachausweis Polizist/-in.

Ein Mitarbeiter der Flughafenpolizei kontrolliert das Gepäck am Flughafen Zürich. Dominic Steinmann/Keystone (26.8.2015)

Für die eingangs erwähnten Kantonspolizistinnen und -polizisten geht es nun zurück zur Flughafenpolizei: Sie leisten dort während rund eines Jahres weiterhin Dienst, bevor sie zur Verkehrsvollzugspolizei, zum sicherheitspolizeilichen Einsatzdienst oder zur Seepolizei wechseln. (liz)