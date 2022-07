Urdorf «Wir bewundern, was sie macht»: So steht es um Jeanine Eberles Schule in Nepal

Ein Traum wurde wahr: Die Urdorferin Jeanine Eberle wanderte 2020 nach Nepal aus, um dort mit ihrem Partner eine Schule aufzubauen. Was sie bisher erreichte, erzählte sie am Samstag an einem weiteren Benefizanlass im Singsaal Moosmatt in Urdorf.